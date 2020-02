Nieuwe cryogene kwantumchip van Intel en QuTech in de maak

Recentelijk hebben Intel en QuTech gezamenlijk de ontwerpen voor een nieuwe cryogene kwantumchip onthuld. Dit type chips werkt op extreem lage temperaturen, wat in de kwantummechanica voor voordelen zorgt.

De extreme lage (cryogene) temperaturen zorgen voor een simplificering van controle-elektronica en verbindingen tussen chips. Het nieuwe ontwerp is een System-On-Chip (SOC) die bepaalde uitdagingen in de kwantumcomputing aanpakt. De chip, met als codenaam Horse Ridge, zorgt er namelijk niet direct voor dat er geen lage temperaturen meer nodig zijn voor kwantumcomputing, maar wel dat er veel meer controle mogelijk is bij dergelijke lage temperaturen. Het nieuwe design maakt namelijk honderden connecties overbodig die tot dusver wel benodigd waren bij zulke extreem gekoelde kwantumcomputers.

De bedoeling is uiteraard om naar de eerste commercieel levensvatbare kwantumcomputer toe te werken. Volgens Jim Clarke, director of quantum hardware bij Intel, vertelt dat het een kleine stap is in die richting. De verbeterde controles houden onder meer in dat set-uptijden voor kwantumsystemen minder lang zijn, betere qubit-prestaties en efficiëntere scaling.

Schaalbaarheid, prestaties, flexibiliteit

Naast schaalbaarheid en betere qubit-prestaties is Horse Ridge ook nog eens erg flexibel, waardoor er zowel supergeleidende qubits als spin qubits gebruikt kunnen worden. het verschil tussen deze twee is dat de eerste op ongeveer 6 tot 7 GHz draaien, en de tweede op 13-20 GHz. Bovendien onderzoekt Intel silicon spin qubits, die potentie hebben om te kunnen functioneren bij temperaturen van 1 graad Kelvin. Dat is relatief warm in de context van kwantumcomputing. Dit onderzoek maakt de weg vrij voor de integratie van silicon spin qubit apparaten met de cryogene controle van Horse Ridge, om een oplossing te creëren die de qubits en controles in één pakket levert.