Nieuwe Intel-CEO Lip-Bu Tan zet koers voorganger voort

Lip-Bu Tan neemt de plaats in van Intel-CEO. Naast de positie, neemt hij ook het reddingsplan over van zijn voorganger Pat Gelsinger.

Onder het leiderschap van Tan zal Intel chips voor de concurrentie blijven produceren met Intel Foundry. Dit plan deelde hij onmiddellijk bij zijn aanstelling mee aan Intel-werknemers. Het plan is gewaagd, aangezien de chipproductie voor Intel alleen nog maar een kostenpost is geweest. Voorganger Gelsinger kostte het zelfs zijn baan als CEO.

‘Engineering-focused’

Het bericht is ondertussen openbaar gedeeld op de website van Intel. Daarin wordt het duidelijker dat de kernprincipes van het voorgaande plan worden overgenomen, maar dat het geen exacte kopie wordt. Tan spreekt over “The New Intel”, een bedrijf dat zal leren van eerdere fouten, zich richt op de kernmissie en tegenslagen omzet in kansen.

De nieuwe Intel-CEO laat er in zijn verklaring geen twijfel over bestaan waar de focus ligt. “Onder mijn leiding zal Intel een bedrijf zijn dat zich richt op engineering. We zullen onszelf pushen om de beste producten te ontwikkelen, aandachtig naar onze klanten te luisteren en onszelf verantwoordelijk te houden voor de toezeggingen die we doen, zodat we vertrouwen opbouwen.”

Splitsing onzeker

Uit het eerste, openbare bericht van de CEO is niet duidelijk op te maken of er alsnog een afsplitsing zal komen van Intel Foundry Services (IFS). In dit plan kon voorganger Gelsinger zich niet vinden. Hij ondernam net pogingen om de productiecapaciteit op te voeren. Met financiële hulp vanuit de Europese Chips Act startte de bouw van een fabriek in Duitsland. In de Verenigde Staten kon Intel later ook vanuit de overheid financiële steun vastkrijgen, waardoor plannen voor een fabriek in Ohio ontstonden.

De interim-CEO’s gingen een splitsing in ieder geval niet uit de weg. Het succes van een nieuwe chiptechnologie zou bepalen of de splitsing nodig is. Of dat plan onder de nieuwe CEO standhoudt, is onduidelijk.

