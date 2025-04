Nieuwe Intel-CEO geeft ingenieurs meer ruimte en bouwt bureaucratie af

In zijn eerste uitingen als nieuwe CEO van Intel schetste Lip-Bu Tan (foto) een slankere versie van de chipfabrikant. Hij gaf volgens Reuters aan dat hij rechtstreeks met ingenieurs wil samenwerken om nieuwe producten te ontwikkelen op basis van feedback van klanten.

Tan nam eerder deze maand de leiding over bij Intel. De onderneming had ooit meer dan 90% marktaandeel bij zowel PC’s als datacenterservers. De afgelopen jaren verloor het echter terrein aan rivalen als Nvidia.

Tijdens het Vision-evenement van Intel in Las Vegas, waar het bedrijf zijn producten met klanten besprak, vertelde Tan dat hij zijn eerste weken in functie besteedde aan gesprekken met klanten. Volgens hem voldeed Intel op veel punten niet aan hun verwachtingen. Hij moedigde hen daarom aan om zo eerlijk en kritisch mogelijk te zijn, omdat hij gelooft dat harde feedback het meest waardevol is.

Schrappen bij middle management

Reuters meldde eerder dat Tan van plan is om een trage en opgeblazen middenmanagement-laag te schrappen. Op maandag deze week benadrukte hij opnieuw dat hij meer macht aan de ingenieurs van Intel wil geven. Hij stelde dat nieuwe ideeën binnen het bedrijf de afgelopen jaren onvoldoende ruimte kregen om zich te ontwikkelen en te groeien.

Tan gaf aan dat hij het stimuleren van innovatie als een prioriteit ziet. Hij wil ingenieurs meer vrijheid geven om vanuit het bedrijf zelf te vernieuwen. Hij vertelde dat zijn weekenden vaak gevuld zijn met gesprekken met ingenieurs en architecten, die volgens hem briljante ideeën hebben en de wereld willen veranderen. Dat enthousiasmeert hem en motiveert hem om nauw met hen samen te werken, maakte de topman duidelijk.

Daarnaast liet Tan weten dat zijn belangrijkste focus ligt op het aantrekken en behouden van ingenieurs. Hij erkende dat Intel de afgelopen tijd veel talent verloor en beschouwt het als een topprioriteit om de beste krachten in de industrie terug te halen of aan te trekken.