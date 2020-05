‘Voormalig Google-CEO Eric Schmidt verlaat Alphabet definitief’

Voormalig Google-CEO Eric Schmidt stopt als adviseur van de zoekgigant en moederbedrijf Alphabet. Dat stelt een bron van CNET.

Het vertrek van Schmidt markeert het einde van een tijdperk, in 20 jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een van de belangrijkste techspelers ter wereld. Schmidt was al twintig jaar lang een sleutelfiguur bij Google. In 2001 werd hij CEO van Google, na zijn vertrek bij Novell. Vervolgens nam hij verschillende rollen op zich, waaronder voorzitter van de raad van bestuur van Alphabet en adviseur op het gebied van technologie en wetenschap. Schmidt hielp Google door zijn Nasdaq-debuut in 2004 te leiden.

Om Google verder uit te bouwen, zag Schmidt toe op de snelle groei van het bedrijf: van een kleine zoekmachine tot een van de grootste bedrijven ter wereld, met een specialisatie op e-mail, cloud computing en smartphones.

In 2015 werd het bedrijf Alphabet opgericht, waar Google nu ook onder valt. Schmidt stapte vorig jaar op uit de raad van bestuur van Alphabet, maar bezit volgens CNET nog 4,1 miljoen Alphabet-aandelen.

Andere taken

Schmidt heeft sindsdien zijn aandacht gericht op andere zaken. Zo is hij de voorzitter van de Defense Innovation Board van de Amerikaanse regering, die het Pentagon adviseert over veelbelovende nieuwe technologieën voor militaire doeleinden. Hij is ook voorzitter van de National Security Commission on Artificial Intelligence, die het Amerikaanse Congres adviseert over AI-technologie voor defensiedoeleinden.

Recentelijk heeft Schmidt zijn expertise ingezet tijdens de coronacrisis. Vorige week nog kondigde de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Andrew Cuomo, aan dat Schmidt zou dienen als voorzitter van een nieuwe commissie die de technologische infrastructuur en praktijken van de staat moderniseert, zowel tijdens als na het coronavirus. Die groep focust zich op technologieën die zorg op afstand en remote learning kunnen verbeteren.