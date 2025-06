Alphabet-CEO Pichai verwacht niet dat AI zorgt voor minder banen

Alphabet-CEO Sundar Pichai verwacht dat het bedrijf als geheel zal blijven groeien ondanks zorgen over de impact van AI op de werkgelegenheid. In een interview met Bloomberg benadrukte hij dat AI er vooral voor zorgt dat engineers productiever zijn. Daarmee kan het bedrijf sneller groeien en creëert het kansen voor meer medewerkers.

Pichai reageerde op vragen over de mogelijke gevolgen van AI voor de 180.000 medewerkers van Alphabet. Hij verwacht groei “tot zeker komend jaar” omdat AI de engineers in staat stelt om productiever te werken en meer impact te hebben. In plaats van werknemers te vervangen, beschouwt hij AI als een “versneller” voor nieuwe productontwikkeling.

Beperkte ontslagen in 2025

Alphabet heeft de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes uitgevoerd. Dit jaar lijken de keuzes wel gerichter dan voorheen. Het bedrijf nam afscheid van minder dan 100 mensen in Google’s Cloud-divisie en later van honderden medewerkers in de platforms en devices-unit. In 2023 en 2024 waren de reducties veel groter. In 2023 ontsloeg Google 12.000 medewerkers. In die periode zagen we dat bij enorm veel IT-organisaties grote ontslagrondes.

Het patroon van ontslagrondes bij techbedrijven past dan ook in een bredere trend waarbij bedrijven middelen herschikken om te investeren in AI-technologie.

Nieuwe innovaties bieden kansen

Pichai wees op Alphabet’s uitbreidende activiteiten als bewijs voor innovatiemogelijkheden. Waymo zelfrijdende auto’s, quantum computing-initiatieven en YouTube’s wereldwijde groei tonen volgens hem de voortdurende kansen. Hij noemde YouTube’s schaal in India, met 100 miljoen kanalen waarvan 15.000 meer dan een miljoen abonnees hebben.

De discussie over AI en arbeidsmarkt loopt breder dan alleen Alphabet. Verschillende tech-CEO’s hebben uiteenlopende visies op hoe AI de werkgelegenheid beïnvloedt.

AI heeft wel degelijk effect op arbeidsmarkt

Pichai erkende overigens wel dat AI effect gaat hebben op de arbeidsmarkt. Ook met mogelijk banenverlies tot gevolg. Tijdens het interview verwees hij naar recente uitspraken van Anthropic-CEO Dario Amodei dat AI binnen vijf jaar de helft van alle instapfuncties in kantoorwerk zou kunnen wegvagen. Pichai erkende dat die zorgen terecht zijn, maar daarover moeten we blijven praten, want het hoeft niet te betekenen dat mensen die dat werk doen overbodig worden.

De ontwikkkeling van AI

Toen Pichai werd gevraagd naar de grenzen van AI, stelde hij dat er nog veel vooruitgang aan zit te komen. Zeker met de ontwikkelingen die het bedrijf momenteel doet. Wel erkende hij dat het moeilijk is te voorspellen hoe snel het precies gaat. Soms bereik je het plafond van een innovatie. Waar het plafond van AI precies ligt en hoelang deze ontwikkeling nog doorgaat is onduidelijk.