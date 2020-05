Witte Huis wil meer chips van eigen bodem

Het Witte Huis is in gesprek met chipmakers Intel en TSMC over het bouwen van chipfabrieken in de Verenigde Staten, meldt de Wall Street Journal. Het land wil minder afhankelijk worden van fabrieken in Azië voor het produceren van chips. Met eigen fabrieken zou een belangrijke stap in die richting worden gezet.

Al langere tijd zijn er spanningen tussen China en de VS door een handelsoorlog. Daarnaast beschuldigt de VS de Chinese telecomfabrikant Huawei van spionage voor de Chinese overheid. Niet alleen zorgen deze spanningen voor problemen, de pandemie zorgt voor logistieke problemen voor bedrijven wereldwijd en dus ook voor het leveren van chips aan Amerikaanse bedrijven.

In een brief die in handen is van de Wall Street Journal schrijft Intel-CEO Bob Swan aan defensie dat het bedrijf bereid is om in samenwerking met het Pentagon een commerciële fabriek in de VS te bouwen. Dit alles met “het oog op de huidige onzekere geopolitieke situatie”.

Volgens bronnen van de krant zou defensie ook in gesprek zijn met Samsung om hun productie in de VS uit te breiden. Intel, Samsung en TSMC zijn de drie fabrikanten die op dit moment de beste chips van 10-nanometer of minder kunnen maken.