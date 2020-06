Facebook lanceert nieuwe inbox voor Messenger voor bedrijven

Bedrijven die gebruikmaken van Facebook en op het platform vragen van klanten willen beantwoorden via Messenger, hoeven vanaf nu niet meer te switchen vanaf hun persoonlijke account. Facebook maakt namelijk per direct een aparte bedrijfsinbox in de app beschikbaar.

Een kleine maand geleden kondigde Facebook de update die de extra inbox voor Messenger zou brengen aan, iOS-gebruikers kunnen de nieuwe functie per direct uitproberen. Android-gebruikers zullen nog even moeten wachten, aangezien Facebook verwacht de service gedurende de komende paar weken uit te rollen in de Messenger-app.

Middels de nieuwe inbox zou het, net als met switchen tussen pagina’s die worden beheerd door gebruikers, makkelijker moeten zijn om over te schakelen naar een bedrijfspagina. Vragen die daar binnenkomen via Messenger, zullen nu in een speciale inbox in de gelinkte Messenger app verschijnen zonder dat overgeschakeld hoeft te worden van account.

Facebook laat weten dat recentelijk onderzoek van Hubspot uitwees dat een zo snel mogelijke reactie op vragen gesteld op het platform voor 90 procent van de ondervraagden uitermate belangrijk is. Het niet hoeven switchen tussen verschillende accounts om die vragen te zien en te kunnen beantwoorden zou bijdragen aan een aanzienlijk sneller proces.

Gebruikers van Facebook die een bedrijfspagina beheren en gebruikmaken van een app als Page Manager, kunnen dat nog steeds blijven doen. De Messenger inbox wordt alleen als extra mogelijkheid uitgerold voor het chat-aspect. Daarnaast zal de nieuwe tool het ook mogelijk maken om op een vraag te antwoorden als bedrijf zelf, of vanaf persoonlijke titel als de eigen facebookpagina en die van het bedrijf zijn gelinkt.