Zoekmachine Baidu lanceert twee nieuwe AI-modellen

De Chinese zoekmachine Baidu meldt dat het twee nieuwe kunstmatige intelligentie (AI)-modellen lanceerde. Een van die modellen, ERNIE X1, is gericht op redeneren. Het kan volgens het bedrijf concurreren met het model van DeepSeek.

Dit schrijft persbureau Reuters. Met Baidu werpt opnieuw een nieuwe Chinese partij zich in de AI-strijd. De Chinese AI-startup DeepSeek introduceerde AI-modellen die volgens hen even goed of zelfs beter presteren dan toonaangevende modellen in de Verenigde Staten, maar tegen een fractie van de kosten. Deze ontwikkeling schudde de AI-sector op. En het blies de wereldwijde AI-wedloop nieuw leven in. Zo lanceerde inmiddels ook de Taiwanese producent Foxconn een eigen AI-model, onder de naam FoxBrain.

Goedkopere applicatie dan DeepSeek

Baidu geeft aan dat ERNIE X1 prestaties levert die vergelijkbaar zijn met DeepSeek R1, maar dan tegen slechts de helft van de prijs. Daarnaast stelt het bedrijf dat de X1 over sterkere vaardigheden beschikt op het gebied van begrip, planning, reflectie en evolutie. Verder benadrukt Baidu dat dit het eerste deep-thinking-model is dat zelfstandig gebruikmaakt van tools.

Over het nieuwste funderingsmodel, ERNIE 4.5, laat Baidu weten dat het uitstekende multimodale begripscapaciteiten heeft. Ook zou het model geavanceerdere taalvaardigheden hebben en zijn de mogelijkheden op het gebied van begrip, generatie, logica en geheugen aanzienlijk verbeterd. Bovendien merkt Baidu op, dat het model een hoge emotionele intelligentie heeft en gemakkelijk netwerkmemes en satirische cartoons kan begrijpen.

Baidu ontwikkelde al een ChatGPT-achtige chatbot

Baidu was een van de eerste Chinese techgiganten die een ChatGPT-achtige chatbot lanceerde, maar had moeite om brede acceptatie te krijgen voor zijn ERNIE large language model. Dit ondanks de bewering dat de prestaties vergelijkbaar zijn met die van OpenAI’s GPT-4, te midden van hevige concurrentie.

Multimodale AI-systemen kunnen verschillende soorten gegevens verwerken en integreren, zoals tekst, video, afbeeldingen en audio, en kunnen inhoud tussen deze formaten converteren.