EU start onderzoeken naar mogelijk machtsmisbruik Apple

De Europese Commissie begint twee onderzoeken naar Apple. Het eerste onderzoek gaat over de vraag of Apple zijn macht misbruikt via de App Store en het tweede onderzoek focust op Apple Pay.

De onderzoeken kijken vooral naar de in-app-aankopen. Als applicaties binnen hun app aankopen willen aanbieden, moeten zij over deze betaling 30 procent commissie afdragen aan Apple. Dit geldt ook voor abonnementen waarbij 30 procent van het maandelijkse bedrag naar Apple gaat. Om dit te voorkomen hanteren sommige diensten een duurder abonnement zodat gebruikers niks binnen de app hoeven te kopen. Deze applicaties mogen ook niet adverteren dat er goedkopere manieren zijn om toegang te krijgen tot de dienst, bijvoorbeeld via de website.

Spotify beschuldigde Apple vorig jaar al van oneerlijke concurrentie. Volgens de streamingsdienst gebruikt Apple de App Store om innovatie in de kiem te smoren en de keuze van de consument te beperken om zijn eigen diensten, in dit geval Apple Music, te promoten. Volgens de Europese Commissie zou Apple hiermee Europese regels overtreden.

“Het lijkt erop dat Apple een gatekeeper-rol heeft gekregen als het gaat om de distributie van apps en content”, zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager. “We moeten ervoor zorgen dat Apple’s regels de competitie op de markt niet verstoren op punten waar Apple zelf concurreert met andere appontwikkelaars.”

Apple Pay

Het tweede onderzoek is gericht op Apple Pay. Het gaat om de voorwaarden die Apple bedrijven oplegt voordat ze de betaaldienst in hun webwinkels mogen gebruiken. De Europese Commissie heeft sterke vermoedens dat Apple hiermee ook de Europese regels overtreed. “Het lijkt erop dat Apple de regels bepaalt voor hoe verkopers Pay mogen gebruiken in hun apps en op hun websites”, aldus Vestager.

Ook wordt er gekeken naar de ‘tap and go’-functie van de nfc-chip in iPhones. Volgens Vestager beperkt Apple deze functie alleen maar tot zijn eigen diensten. Apple’s maatregelen zouden klanten niet moeten weerhouden van het integreren van nieuwe betaaltechnieken.

Als Apple zich schuldig maakt aan het overtreden van de Europese regels, moet het bedrijf een boete betalen van maximaal 10 procent van het jaaromzet en moeten er veranderingen doorgevoerd worden.