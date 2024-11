Apple op de vingers getikt vanwege verboden ‘geoblocking’

De Europese Commissie draagt Apple op te stoppen met geoblocking, ofwel het beperken van de toegang van gebruikers tot diensten op basis van hun geografische locatie. Ondanks dat dit is verboden, blijkt Apple dit bij meerdere van de eigen diensten tóch gedaan te hebben, waaronder de App Store, Apple Arcade, Apple Music en iTunes.

Volgens de EU-verordening over geoblocking uit 2018 is het bedrijven verboden om toegang tot digitale diensten (én producten) binnen de EU en de EER te beperken. Doel is om consumenten overal gelijke toegang te geven tot dezelfde diensten.

Uit onderzoek onder leiding van de Commissie en uitgevoerd met medewerking van autoriteiten in België, Duitsland en Ierland, bleek dat consumenten niet overal toegang hadden tot dezelfde diensten en content die wél beschikbaar was in andere EU-landen of landen die tot de Europese Economische Ruimte behoren (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Gebruikers konden bijvoorbeeld niet het land van hun Apple-account wijzigen of toegang krijgen tot interfaces die specifiek bij hun land van herkomst in gebruik zijn. Dat beperkt volgens de EC hun keuzemogelijkheden wanneer ze op reis zijn of tijdelijk in een ander EU-land verblijven.

Overal alles kunnen kopen

Bovendien beperkte Apple de betalingsmethoden van gebruikers afhankelijk van of die beschikbaar zijn in het land waar het account van de gebruiker is geregistreerd. Dat mag niet: ook al kunnen betalingsmethoden per land verschillen, van de EC mogen gebruikers bij het reizen naar een ander land niet opeens verstoken blijven van toegang tot de betaalmethode die ze thuis gebruiken.

Ook konden gebruikers bij het verblijven in andere landen soms geen apps downloaden omdat die niet beschikbaar waren in dat land. Zelfs als het een app betreft over bijvoorbeeld openbaar vervoer in Spanje, dan nog moet je deze als Duitser in Italië kunnen downloaden, de logica van de verordening volgend.

Apple krijgt nu eerst een maand de kans om schoon schip te maken. Als het bedrijf dat nalaat, is het aan de individuele lidstaten om verdere actie te ondernemen. Die kunnen dat dan doen met het negatieve oordeel van de EC als onderliggend bewijsmateriaal.

Zowel digitale als fysieke producten

Onder de verordening uit 2018 horen zowel digitale als fysieke goederen en diensten. Denk aan hotelovernachtingen, vliegtuigtickets en autoverhuur, maar ook producten uit webwinkels. De uitbaters daarvan moeten alle potentiële kopers uit EU/EER-landen tot hun platform toelaten. Ditzelfde geldt voor software, e-books en streamingdiensten.

In de praktijk zijn sommige diensten nog wel eens niet-beschikbaar afhankelijk van locatie: denk aan Netflix-series die niet te bekijken zijn in sommige landen. Dat komt dan eerder door specifieke rechtenkwesties en content licensing-praktijken die per land kunnen verschillen. De locatie waar de gebruiker zich bevindt is dan niet de beperkende factor.

