‘Europa loopt achter op het gebied van AI-patenten’

Geen enkel Europees bedrijf staat in de top 20 van aangevraagde AI-patenten, blijkt uit onderzoek van Intellectual Property (IP)-specialist OxFirst. Samsung, IBM en Tencent hebben de meeste patenten ingediend in de laatste tien jaar.

Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten domineren de markt op het gebied van AI-onderzoek. Chinese bedrijven hebben in totaal 105.650 patenten geregistreerd, gevolgd door Amerikaanse bedrijven met 60.003 patenten. Ergens in de verte komt het European Patent Office aanzetten met 5.201 geregistreerde patenten. Marktleider Samsung heeft met 5.073 patenten in zijn eentje al bijna net zoveel geregistreerde patenten als Europa.

De patenten zijn vooral ingediend op het gebied van interconnectiviteit en systeemarchitectuur. Volgens OxFirst betekent dit dat de topbedrijven zich richten op de bescherming van technologieën die meerdere neural networks beslaan. Andere patenten focussen vooral op machine learning, bootstrapping-methodes en procedures die gebruikt worden om spraakherkenning mogelijk te maken.

De analyse toont ook aan dat het aantal machine learning-patenten in 2017 en 2018 flink groeide met een totale toename van meer dan 68 procent. De sectorspecifieke analyse toont dat prominente bedrijven hun pijlen vooral richten op AI-toepassingen voor in de gezondheidszorg, zoals medische simulaties en data mining.

Intellectueel eigendom

Volgens OxFirst besturen analisten voornamelijk de waarde van bedrijven en hoe zij met elkaar concurreren om markttrends op het gebied van AI te volgen, maar het bedrijf geeft aan dat dit geen volledig beeld schetst. “Velen negeren echter het feit dat intellectueel eigendom de economische dynamiek tussen bedrijven fundamenteel kan herstructureren.”

OxFirst ziet intellectueel eigendom dan ook als de valuta op het gebied van kenniseconomie. “Patenten bieden bedrijven de mogelijkheid om hun uitvindingen te commercialiseren, wat de weg vrijmaakt voor zakelijk succes.”