Bosch-CEO waarschuwt: Europa reguleert AI-toekomst kapot

Bosch-CEO Stefan Hartung waarschuwt dat Europa zijn voorsprong in AI dreigt weg te reguleren door overdadige wetgeving. Het Duitse bedrijf, dat de meeste AI-patenten in Europa bezit, plant ondertussen een forse investering van 2,5 miljard euro in het AI-veld.

De druk om voorop te blijven lopen in de AI-race is toegenomen sinds president Donald Trump in januari een private sector-investering van 500 miljard dollar aankondigde voor AI-infrastructuur in de Verenigde Staten. De EU reageerde kort daarna met plannen voor 200 miljard euro voor dezelfde sector.

Het Duitse techbedrijf Bosch bezit momenteel de meeste AI-patenten binnen Europa. Die positie gebruikt het bedrijf om een belangrijke waarschuwing af te geven aan Europese beleidsmakers. Voor het bedrijf is duidelijk dat een combinatie van bureaucratie en strenge maar vage eisen Europa minder aantrekkelijk maakt voor AI-ontwikkeling.

Bosch plant een aanvullende investering van 2,5 miljard euro tot eind 2027 in artificial intelligence. Het geld wordt gebruikt voor AI-oplossingen rond autonoom rijden en efficiëntere industriële systemen. Die investeringen zijn voor Hartung echter niet voldoende om de Europese positie te behouden zonder aanpassingen in de regelgeving.

Risico op overregulering

“Europa is onnodig zijn AI-toekomst aan het vertragen door excessieve regulering”, aldus Hartung. Voor de Bosch-topman is de oplossing helder: wetgevers moeten zich beperken tot een kader dat zich richt op de belangrijkste punten.

Te gedetailleerde regelgeving staat volgens hem technologische vooruitgang in de weg. Anders “gaan we onszelf doodreguleren, omdat we proberen tegen technologische vooruitgang in te reguleren”, waarschuwt hij.

Tip: AI-gigafabriek mogelijk in Zuid-Holland