Andere bedrijven – zoals Twitter – willen nu ook TikTok kopen

De Amerikaanse president Donald Trump wil TikTok over ruim een maand verbieden, tenzij het social videoplatform kan worden gekocht door het Amerikaanse Microsoft. Echter blijkt die interesse van Microsoft in TikTok ook de interesse te hebben gewekt van andere bedrijven.

Twitter heeft met TikTok gesproken over een fusie. The Wall Street Journal schrijft dat de twee ondanks Trumps plannen om tafel zijn geweest. Het zou een goede zijn voor Twitter, dat dankzij andere social media al een aantal jaar wat minder populair lijkt te zijn. Wel ietwat ironisch, aangezien Twitter zijn eigen videoplatform Vine is gestopt. TikTok heeft in ieder geval in Amerika al 100 miljoen gebruikers.

TikTok

Microsoft schijnt nog steeds op de eerste plek te staan als het gaat om hoe groot de kans is op een daadwerkelijke overname, zeker omdat het in meerdere landen geïnteresseerd is dan alleen Noord-Amerika zoals Twitter. De waarde van TikTok wordt geschat op ergens tussen de 15 en 50 miljard dollar, wat sowieso aanzienlijk teveel is voor Twitter, dat zelf op 29 miljard wordt geschat.

Ondertussen moet Bytedance snel in actie komen wil het TikTok nog online houden in de Verenigde Staten. Trump trekt op 15 september de stekker eruit, als het dan nog steeds in handen is van het Chinese bedrijf. Er is echter nog hoop, want de manier waarop Trump dit alles uitvoert schijnt niet helemaal zuivere koffie te zijn. Zelfs Bill Gates heeft zich hierover uitgesproken. Tegen Wired zei hij dat het raar is dat Trump de enige concurrent verbant. “Het principe waarop dit wordt gebaseerd is al vreemd, maar dat het ook echt wordt afgesloten is dubbel vreemd.”

Microsoft en Bytedance

Het is onduidelijk of Microsoft en Bytedance nu nog om tafel zijn. Ze hebben in ieder geval hun gesprekken tijdelijk gestaakt omdat het niet duidelijk is waar Trump nu precies mee bezig is. Kortom, een beetje contraproductief van de Amerikaanse president.