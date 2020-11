Google-tool maakt automatisch video’s van webpagina’s

Google heeft een nieuwe tool ontwikkeld waarmee webdesigners eenvoudig een voorbeeldvideo kunnen maken van een website. De tool, genaamd URL2Video, maakt gebruik van machine learning om te kijken welke elementen belangrijk zijn om uit te lichten.

URL2Video kijkt naar elementen als afbeeldingen, video’s, lettertypes en kleurgebruik om een de stijl van een webpagina vast te leggen. Op basis van die elementen maakt de tool vervolgens een video die de website tentoonstelt. Het idee is dat webdesigners in een handomdraai een video over hun website kunnen genereren, zonder dat ze hiervoor iemand moeten inhuren.

Input van gebruikers

De gebruiker van de tool kan zelf kiezen welke beeldverhouding de tool moet aanhouden. Ook kan het eindresultaat nog bijgewerkt worden door de volgorde van de gebruikte materialen te herordenen of de gebruikte kleuren aanpassen.

Nog niet beschikbaar

Voorlopig is het concept alleen nog gepubliceerd in de vorm van een blogpost op Google Blog en een uitgebreide paper op Google Research. Het is nog niet te downloaden voor derde partijen. Het bedrijf werkt nog aan de mogelijkheid om geluid en voiceovers toe te voegen.