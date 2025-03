Google test AI die zoekmachine volledig verandert

Google heeft aangekondigd zijn AI-zoekfuncties uit te breiden met Gemini 2.0 en introduceert nieuwe experimentele AI. Deze uitbreiding maakt de AI-functionaliteit beschikbaar voor meer gebruikers en voegt nieuwe opties toe voor complexe zoekopdrachten.

De techgigant rolt de verbeterde AI Overviews functionaliteit eerst uit in de Verenigde Staten. Hiermee kan de zoekmachine complexere zoekopdrachten aan, zoals codering en geavanceerde wiskunde. Wanneer dit beschikbaar zal zijn voor ons is nu niet bekend, maar vaak komt na enige tijd dergelijke functionaliteit ook naar Europa.

De integratie van Gemini 2.0 moet tevens een grote stap voorwaarts zijn. De nieuwe versie belooft snellere en kwalitatief betere antwoorden, waarbij de AI-functionaliteit vaker wordt ingezet bij complexe zoekopdrachten.

AI-only experiment

Het experiment waar Google mee bezig is, zal moeten uitwijzen of we richting een zoekmachine gaan die volledig op AI vertrouwt. Hierbij worden de klassieke blauwe links overbodig. In plaats daarvan volgt een samenvatting gemaakt met artificial intelligence. Dat zou betekenen dat de manier waarop we googelen volledig verandert. Het is de vraag of Google zo’n grote wijziging ook daadwerkelijk door zal voeren gezien hoe diep geworteld de zoekmachine in internetgedrag zit.

Met de introductie van AI Mode in Search Labs zet Google tevens een volgende stap in de ontwikkeling van zijn AI-zoekfunctionaliteit. Deze experimentele modus biedt geavanceerde redeneermogelijkheden en is ontworpen voor complexe, meerdelige vragen die voorheen meerdere zoekopdrachten vereisten.

De nieuwe AI Mode wordt eerst beschikbaar gesteld aan Google One AI Premium-abonnees via het Labs-programma. Deze gefaseerde uitrol stelt Google in staat om feedback te verzamelen en de functionaliteit verder te verfijnen voordat deze breder beschikbaar komt.