Chinese overheid tikt bedrijf achter Alipay op de vingers

De centrale bank van China heeft de Ant Group opgelegd om substantiële veranderingen door te voeren in zijn beleid. Het bedrijf, dat betaalplatform Alipay beheert, zou verschillende regels overtreden.

Regelgevende instanties eisen dat Ant zijn bedrijfsvoering aanpast om de regels niet langer te overtreden, schrijft Reuters. Hieronder vallen producten als krediet-, verzekerings- en vermogensbeheer. Het bedrijf moet ook zijn kredietwaardigheidssysteem aanpassen om persoonlijke informatie te beschermen.

Om persoonlijke kredieten te kunnen beheren, moet Ant daar een volledige licentie voor hebben, zegt Pan Gongsheng, vicegouverneur van de People’s Bank of China. Ant zou inmiddels dermate grote leningen aan zijn klanten verschaffen, dat het traditionele financiële spelers in de weg gaat zitten.

Beursgang

Ant Group is begonnen als Alipay, een betaalplatform dat onderdeel is van de Alibaba Group. Het doel van het platform is om op vergelijkbare manieren als Apple Pay en Paypal betaalprocessen te vereenvoudigen. In 2014 veranderde het bedrijf zijn naam in Ant Group en werd Alipay een product van het nieuwe bedrijf.

In oktober stond Ant op het punt om een beursgang te maken met een verwachte waarde van meer dan 30 miljard dollar (25 miljard euro). Chinese autoriteiten hebben dit echter op het laatste moment tegengehouden, nadat mededingingswaakhonden enkele dagen eerder aankondigde het aan Ant geallieerde bedrijf Alibaba te gaan onderzoeken.

Dit onderzoek was een direct gevolg van de kritiek die Ant-CEO Jack Ma publiekelijk had geuit op de Chinese regels. Volgens hem zou de regelgeving innovatie in de weg staan.

China heeft vorige maand een serie aan regels geïntroduceerd die monopolistisch gedrag van internetbedrijven moet tegengaan. Het land heeft aangekondigd dat het daar in 2021 strenger op gaat zijn en de teugels aan aanhalen op ‘onordelijke kapitalistische uitbreidingen’.

