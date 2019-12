Huawei ontkent dat het miljarden subsidies kreeg van Chinese overheid

Huawei zou zijn enorme groei in recente jaren niet volledig aan zichzelf te danken hebben. Volgens de Wall Street Journal kon de telecomreus rekenen op zeker 75 miljard dollar aan overheidssteun. Huawei ontkent dat het ooit een voorkeursbehandeling kreeg van de Chinese overheid.

De Wall Street Journal baseerde zich op verschillende publiek beschikbare documenten om de berekening te maken. Het zou gaan om zeker 46 miljard dollar aan leningen en kredietlijnen van staatsgecontroleerde geldschieters, alsook 1,6 miljard dollar aan subsidies.

Verder zou Huawei tussen 2008 en 2018 zeker 25 miljard dollar op belastingen hebben kunnen besparen, dankzij speciale incentives van China voor zijn technologiebedrijven. Tot slot wordt ook nog gesproken over kortingen op de aankoop van gronden, ter waarde van 2 miljard dollar.

Felle reactie

Het is op zich niet zo uitzonderlijk dat overheden financiële steun geven aan hun grootste bedrijven. De Wall Street Journal merkt zelf op hoe Boeing regelmatig ondersteuning heeft gekregen van de Amerikaanse overheid. Toch reageerde Huawei fel op de berichtgeving, niet in het minst natuurlijk omdat het bedrijf al langer door de VS en anderen verdacht wordt van nauwe banden met de Chinese overheid en het nieuws op z’n minst de indruk wekt van favoritisme.

“Nogmaals heeft de Wall Street Journal onwaarheden gepubliceerd over Huawei op basis van valse informatie. Deze keer negeren wilde beschuldigingen voer de financiën van Huawei onze 30 jaar toegewijde investeringen in R&D die innovatie en de technologische industrie als geheel hebben gestimuleerd”, klinkt het in een tweet.

Huawei wijst nadrukkelijk op zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling als belangrijkste reden voor zijn succes. In de afgelopen dertig jaar investeerde het telkens 10 tot 15 procent van zijn jaarlijkse omzet in nieuwe technologieën en producten.

‘Geen voorkeursbehandeling’

Daarnaast ontkent het in twee volgende tweets met klem ooit een voorkeursbehandeling te hebben ontvangen van de Chinese overheid:

“De relatie van Huawei met de Chinese overheid verschilt niet van andere privébedrijven die in China actief zijn. We hebben nooit een speciale behandeling ontvangen. In de afgelopen 10 jaar is 90 procent van ons werkkapitaal afkomstig van onze bedrijfsactiviteiten.”

“Elk technologiebedrijf heeft recht op subsidies, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. In het afgelopen decennium heeft Huawei overheidssubsidies ontvangen ter waarda van minder dan 0,3 procent van onze totale jaarlijkse omzet. Het cijfer was slechts 0,2 procent voor 2018.

De totale som van overheidssteun die de Wall Street Journal rapporteert, blijft een aanzienlijk bedrag. Dat zou echter net zo goed een weerspiegeling kunnen zijn van de schaal waarop China subsidies uitdeelt aan de grote bedrijven in het land, dan een voorbeeld van favoritisme.

China mengt zich

De krant citeert evenwel ook documenten waaruit blijkt dat de Chinese overheid Huawei heeft geholpen om een deal in Pakistan af te sluiten, door het land een 20-jarige lening van 124,7 miljoen dollar aan te bieden via de Export-Import Bank van China. De bank zag daarbij grotendeels af van de 3 procent jaarlijkse interest, op voorwaarde dat Pakistan het contract in kwestie meteen aan Huawei zou toewijzen in plaats van de typische aanbestedingsprocedure te doorlopen.

Eerder deze maand bleek ook al dat Chinese ambassadeurs economische druk zetten op Europese landen om de apparatuur van Huawei niet uit hun nationale 5G-netwerken uit te sluiten. Dergelijke gebeurtenissen maken het alvast in het oog van de publieke opinie steeds moeilijker voor Huawei om te volharden dat het volledig onafhankelijk van de Chinese overheid opereert.

Huawei bevindt zich midden in het oog van de storm in de aanslepende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, terwijl het bedrijf zijn inspanningen opvoert om een centrale rol te spelen in de uitrol van 5G-netwerken wereldwijd.

Het voert een bij momenten harde PR-campagne om alle verdachtmakingen rond spionage en banden met de Chinese overheid de kop in te drukken. Tegelijk onderzoekt het bedrijf ook of het zijn 5G-technologie in de Verenigde Staten in licentie kan uitgeven aan en bouwt het zijn eigen chips en software om aan de Amerikaanse exportban te ontkomen.