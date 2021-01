‘Doortastendheid en empathie belangrijkste functievereisten CIO’

Het beschikken over een individueel doortastend vermogen en empathie voor de problemen die anderen binnen een bedrijf of organisatie ervaren, zijn de belangrijkste functievereisten die CIO’s tegenwoordig moeten hebben. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Gartner naar de vereisten voor CIO’s voor het ‘post-COVID-19 tijdperk’.

Uit het Gartner CIO Emotional Intelligence Competencies Survey komt naar voren dat in de meerderheid van de functievereisten voor CIO’s individueel doortastend vermogen en empathie het vaakst worden genoemd. Sterk leiderschap en het zich in kunnen leven in de problemen of vragen van anderen, worden dus als belangrijke persoonlijke eigenschappen gezien van de ‘nieuwe CIO’.

Volgens het onderzoek van de specialisten van Gartner brengt de komende tijd veel uitdagingen met zich mee, nu bedrijven zich na de huidige pandemie moeten herstellen en een nieuwe manier van werken moeten implementeren. Dit betekent dat CEO’s van hun CIO’s verwachten dat zij op tijd belangrijke technische beslissingen kunnen nemen en deze direct kunnen omzetten in acties. Hoe ingrijpend deze beslissingen ook zijn. Het is echter belangrijk dat zij in dit resolute beslissingsproces ook tactvol en ondersteunend zijn.

Soft skills worden het meest belangrijk

Volgens het onderzoek geven de meeste ondervraagde CIO’s aan dat soft skills de komende tien jaar de meest belangrijke vaardigheden zijn. Met meer empathisch vermogen kunnen CIO’s hun zelfkennis, zelfmanagement en relaties verbeteren, aldus Gartner. Door zichzelf te verbeteren kunnen zij beter een crisis aan en ook verandering brengen in bedrijven en organisaties. Uit het Gartner-onderzoek komt baar voren dat alle ondervraagde CIO’s dagelijks gemiddeld 30 minuten besteden aan leren en zichzelf ontwikkelen.

Transparantie meest gewaardeerd

Een meest bewonderde ‘empathische’ eigenschap die de onderzoekers zien, is transparantie. Deze eigenschap wordt gevolgd door authentieke communicatie en het vermogen tot samenwerken. Verder zijn goede CIO’s in staat om collega’s te helpen zich te ontwikkelen door coaching en mentorschap. Goede CIO’s besteden meer tijd aan luisteren naar collega’s in persoonlijke ontmoetingen dan hen direct aan te sturen.