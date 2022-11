2023 wordt een uitdagend jaar voor CIO’s, aldus analisten van Gartner. De organisatie presenteerde een onderzoek naar het werk en de toekomst van IT-beslissers tijdens het IT Symposium-evenement in Barcelona.

“De druk op CIO’s is groter dan ooit”, zei Daniel Sanchez-Reina, VP Analyst bij Gartner. De organisatie ondervroeg meer dan 2.000 IT-beslissers voor een onderzoek naar de rol en verwachtingen van CIO’s. De leidinggevenden zitten in een lastig parket. Directieleden en aandeelhouders verwachten steeds meer digitale groei, maar de IT-budgetten van CIO’s krimpen.

Inflatie overtreft budgetten

Gartner verwacht dat de gemiddelde inflatie in 2023 wereldwijd 6,5 procent bedraagt. De gemiddelde CIO in de EMEA-regio verwacht dat zijn of haar IT-budgetten met 4,4 procent stijgen. Dit betekent dat CIO’s in 2023 meer prestaties moeten leveren met minder investeringen.

Tegelijkertijd jongleren CIO’s met de verwachtingen van groeiend aantal belanghebbenden. De IT-strategie van een organisatie is tegenwoordig relevant voor elke afdeling. Het mag dan ook geen verassing heten dat 94 procent van de bedrijven in de EMEA-regio worstelt met het vinden van een centrale digitale visie.

“We hebben de chief marketing officer, chief sales officer, chief financial officer en andere C-level executives, die stuk voor stuk met elkaar concurreren om digitale doelen te bereiken”, beschreef Sanchez-Reina. “Er is geen uniforme digitale strategie. Dit verbruikt de middelen van de CIO.”

Ieder voor zich

Het nadeel is dat afdelingen naar afzonderlijke doelen toewerken, zonder rekening te houden met het belang van de volledige organisatie. “Elke business unit voert bijvoorbeeld eigen initiatieven uit om de klantervaring te verbeteren”, legde Sanchez-Reina uit. “Er is geen afstemming op een gemeenschappelijk doel, zoals het verhogen van de totale omzet.”

Gartner suggereert een oplossing. “Elke afzonderlijke business unit heeft een statistisch doel nodig dat bijdraagt aan hetzelfde bedrijfsresultaat”, stelt de organisatie. Het laatste is makkelijker gezegd dan gedaan. De meeste CIO’s zijn machteloos, want om dergelijke aanpassingen door te voeren heb je de volledige directie nodig.

Experts stellen al jaren dat CIO’s een grotere rol in de directiekamer verdienen, maar verandering is traag. Naar verwachting wordt 2023 een uitdagend jaar.

