Techzine was begin deze maand in Barcelona, niet enkel voor VMware maar ook voor de Gartner IT Symposium. Hier presenteerde Gartner een aantal onderzoeken en organiseerde het sessies voor C-level management. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat 94% van de organisaties moeite heeft met het bepalen van een digitale visie.

Het Gartner symposium was wederom een stuk drukker bezocht dan voorgaande jaren. Het doel van het symposium is beslissers informeren over de laatste ontwikkelingen in de IT-wereld, maar ook handvatten bieden waar ze in zouden moeten investeren. Een van de belangrijkste onderzoeken dit jaar werd gehouden onder 2000 CIO’s en daaruit kwam naar voren dat 94% van de organisaties geen visie heeft voor hun eigen digitalisering. Dat wil niet zeggen dat niemand binnen de organisatie een idee of visie heeft, maar je moet alle neuzen dezelfde kant op krijgen om zo’n visie uit te voeren en dat blijkt enorm moeilijk. Ook duurt het hierdoor veel langer voordat organisaties waarde weten te halen uit hun investeringen.

Gat tussen business en IT nog steeds aanwezig

We praten al jaren over het gat tussen de business en IT. Je zou denken dat dit inmiddels kleiner is, maar uit onderzoek van Gartner komt naar voren dat slechts 32% van de CIO’s in EMEA aangeeft dat business een rol speelt in agile teams. Oftewel, bij 68% nog niet, daar leunen organisaties dus nog veel teveel op IT. Gevolg is dat IT keuzes maakt die niet op de business zijn gestoeld.

Dit en meer in deze aflevering van Techzine Talks.

