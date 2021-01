‘Vaccinatiepaspoort’ in de maak door Microsoft, Oracle en Salesforce

Techgiganten Microsoft, Oracle en Salesforce gaan samenwerken in een consortium voor het ontwikkelen van een ‘COVID-19 vaccinatiepaspoort’. Dit speciale paspoort moet straks veiliger reizen mogelijk maken.

Het nu gelanceerde samenwerkingsverband Vaccination Credential Initiative van de drie techgiganten en andere publieke en private partijen wil een soort digitaal paspoort ontwikkelen waarin individuele personen een versleutelde kopie van hun vaccinatiegegevens kunnen opslaan. Op deze manier krijgen zij digitale toegang tot hun vaccinatiegegevens, maar blijft wel de dataprivacy behouden. Met deze gegevens kunnen zij, via applicaties op smartphones of met een uitgeprint PDF, aantonen dat zij een COVID-19 vaccinatie hebben gehad.

Specifieke standaarden

Het consortium wil voor de ontwikkeling van het digitale vaccinatiepaspoort de huidige specificatie SMART Health Cards gebruiken. Deze specificatie is gebaseerd op de W3C Verifiable Credential- and HL7 FHIR-standaarden. Deze standaarden worden op dit moment onder meer gebruikt voor het met hoge privacy opslaan van medische gegevens in Google Pay of Apple Wallet.

Nog vele hindernissen

Met de ontwikkeling van dit digitale vaccinatiepaspoort proberen Microsoft, Oracle en Salesforce al voor te sorteren op verwachte eisen van luchtvaartmaatschappijen en landen. Wel liggen er voor deze oplossing nog een aantal hindernissen op de weg. Zo worden niet in alle landen vaccinatiegegevens digitaal bewaard of meegegeven aan individuele personen.

Daarnaast is, in het geval van internationaal reizen, mogelijk dat landen of regio’s als de EU vasthouden aan eigen modellen voor digitale vaccinatiepaspoorten of aan standaarden die zij al hebben geïmplementeerd. Wordt dus vervolgd.