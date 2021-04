Neuralink-aapje speelt Pong met alleen zijn gedachten

Elon Musks bedrijf Neuralink haalde in augustus 2020 al het nieuws toen het liet zien hoe de technologie werkt in combinatie met snuffelende varkens. Nu gaat het een stapje verder door een aapje een game te laten spelen met alleen zijn brein.

In de onderstaande video is te zien hoe het aapje in eerste instantie een spelletje speelt met zijn handen, waarna de wetenschappers nog een stapje verder gaan. Pong wordt opgestart en zonder dat hij een controller heeft, speelt het aapje moeiteloos het spel door alleen te denken aan de zet die hij zal doen. Dat zegt niet alleen veel over hoe het brein van een aapje werkt, maar ook over hoe goed de tech van Neuralink werkt.

Neuralink

Hoewel je je kunt afvragen of het wel acceptabel is dat we op deze manier met andere levende wezens omgaan, laat het wel zien dat het bedrijf van Elon Musk grote stappen zet. Het idee is uiteindelijk om mensen met een ziekte of verlamming te helpen, maar als we dit zo zien dan zou het best kunnen dat Musk toch meer van plan is. Dat ‘gedachten lezen’ maakt veel mensen dan ook wat sceptisch over de intenties van Neuralink.

De makaak lijkt geen last te hebben van de ingebrachte technologie, die via baseline data werkt. Neuralink maakt gebruik van machine learning om te weten wat het aapje wil gaan doen, omdat het heeft geleerd van de momenten waarop de makaak wel met een controller speelde. Musk heeft gezegd dat hij de tech wil inzetten om mensen met verlammingsverschijnselen te helpen om bijvoorbeeld een telefoon te bedienen. Maar er is meer, want hij zou ook graag zien dat Neuralinks in verschillende lichaamsdelen worden geplaatst, zodat die met elkaar kunnen communiceren. Dat kan betekenen dat iemand die verlamd is weer zou kunnen lopen.

Zover is het echter nog niet, want in eerste instantie wordt er nog volop getest en dat is alleen op dieren, niet op mensen. Musk hoopt echter eind dit jaar wel met tests op mensen te starten.

