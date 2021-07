Cyberbootcamp Challenge the Cyber van start

Het cyberbootcamp van Challenge the Cyber is vandaag gestart, het jaarlijks talentevent voor scholieren en studenten op initiatief van het Nationaal Cyber Security Centrum en dcypher.

De best presterende teams van recente Capture the Flag-competities, waarbij ze zo snel mogelijk cybersecurityuitdagingen op moesten lossen, plaatsten zich voor het cyberbootcamp. De editie van dit jaar loopt tot 18 juli. Experts uit het vakgebied geven workshops met het doel om hard- en softskills bij te brengen. Cisco, Deloitte en Secura zullen ook een aantal van deze workshops verzorgen, gericht op zowel de theorie als de praktijk. De workshops bevatten ook een opdracht, zodat deelnemers praktische ervaring opdoen.

De deelnemers aan het cyberbootcamp bestaan uit een diverse groep van middelbare scholieren tot studenten op MBO-, HBO- en WO-niveau uit heel Nederland. Op basis van inhoudelijke CTF-kwaliteiten, soft skills en teamdynamiek wordt uiteindelijk het team geselecteerd dat namens Nederland deelneemt aan de European Cyber Security Challenge, van 28 september tot en met 1 oktober 2021 in Praag.

Best of the best

Challenge the Cyber is in 2019 gestart als een Capture the Flag-competitie voor teams van Nederlandse cybersecurityopleidingen en staat sinds 2020 open voor alle 13- tot 26-jarige cybertalenten. De organisatie heeft het doel om de groep jonge cybersecuritytalenten te vergroten, diverser te maken en hun de middelen te bieden die zij nodig hebben om te excelleren.

Tijdens de meest recente Capture The Flag-competitie, welke eind mei plaatsvond, namen 38 teams met in totaal ruim 150 deelnemers het 6 uur lang tegen elkaar op om zo snel mogelijk cybersecurity challenges op te lossen. Dit jaar won het Nijmeegse team Beep Boop Ben Robot v2 van de Radboud Universiteit de juniorcompetitie en het team Capture de Vla van de TU Delft en Eindhoven de seniorcompetitie.

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij het evenement. Dit jaar wordt Challenge the Cyber bijgestaan door onder andere Cisco, ABN AMRO, Deloitte, KPN Security, NFIR en Secura. Zij steunen het project niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk, zo denken ze mee met de vraagstukken en adviseren ze over de strategie.