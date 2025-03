Hotshot wordt onderdeel van xAI: start voor eigen videomodel

xAI heeft Hotshot overgenomen. Dit bedrijf ontwikkelde modellen die tekst omzetten in video.Voor xAI is het een kans om de concurrentie aan te gaan met onder andere Sora van OpenAI.

Uit een post op X Hotshot-CEO Aakash Sastry blijkt dat zijn bedrijf direct onderdeel is geworden van xAI. Over de overnameprijs zijn geen details bekendgemaakt.

Hotshot werd enkele jaren geleden opgericht door Aakash Sastry en Jon Mullan. Aanvankelijk ontwikkelde het tools voor fotobewerking, maar later verschoof de focus naar video, vergelijkbaar met OpenAI’s Sora. Het bedrijf ontwikkelde drie modellen: Hotshot XL, Hotshot Act One en Hotshot. Deze systemen maken het mogelijk om tekst om te zetten in video.

Meer mogelijkheden

Sastry verwacht dat de overname door xAI helpt om AI breder in te zetten binnen onderwijs, entertainment, communicatie en productiviteit. Hij hoopt zijn technologie verder te ontwikkelen via Musk’s Colossus-supercomputerinitiatief. Elon Musk is namelijk de eigenaar van het bedrijf xAI.

Door de overname accepteert Hotshot geen nieuwe gebruikers meer. Bestaande klanten kunnen hun AI-video’s nog tot 30 maart downloaden.

xAI wil eigen videomodel

Voor xAI lijkt de overname een stap richting een eigen model voor videogeneratie. Daarmee kan het de concurrentie aangaan met OpenAI’s Sora en Google’s Veo 2.

Elon Musk kondigde onlangs aan dat videofunctionaliteit, ‘Grok Video’, binnenkort wordt toegevoegd aan de Grok AI-chatbot. Het onderliggende model zou binnen enkele maanden beschikbaar moeten zijn.

