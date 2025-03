Onderzoek naar alternatief voor GPS-systeem van start

De Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC wil uit veiligheidsoverwegingen een alternatief zoeken voor het Global Positioning System (GPS). Dit omdat de toezichthouder vindt dat afhankelijkheid van één systeem kwetsbaarheid in de hand werkt.

De FCC beslist eind deze maand of het een onderzoek opstart naar alternatieve opties voor het (militaire maar publiek beschikbare) GPS-systeem. De belangrijkste reden voor dit onderzoek is dat de toezichthouder vindt dat afhankelijkheid van een enkel systeem mogelijke veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

Volgens FCC-voorzitter Brendan Carr is het daarom belangrijk dat er redundante technologieën voor zogenoemde Positioning, Navigation, and Timing (PNT)-systemen worden ontwikkeld om deze afhankelijkheid te verminderen. Ook moeten deze alternatieven helpen te voorkomen dat de nationale economie en veiligheid van de VS in gevaar komen.

De topman van de telecomtoezichthouder geeft in een commentaar verder aan dat president Trump en politici van beide partijen al jaren waarschuwen voor deze afhankelijkheid van het GPS-systeem.

GPS-spoofing toenemend probleem

Het GPS-systeem, gebaseerd op een wereldwijd omspannend netwerk van satellieten en ontvangstapparatuur of -chips, wordt gebruikt door schepen, vliegtuigen en auto’s, in smartphones en de bekende navigatie-apps voor consumenten, maar ook door (intelligente) wapensystemen.

De laatste tijd wordt het systeem regelmatig, vooral rond conflictgebieden, verstoord door ‘GPS-spoofing’. Hierdoor wordt niet langer de exacte locatie aangegeven, maar soms een positie die daar ver vanaf ligt. Dit vergroot het risico op ongelukken, bijvoorbeeld in de luchtvaart wanneer vliegtuigen een verkeerde koers aanhouden.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zou inmiddels samenwerken met binnenlandse en internationale partners aan specifieke authenticatiemogelijkheden voor het GPS-systeem om spoofing te voorkomen.

Andere wereldwijde navigatiesystemen

GPS is overigens niet het enige wereldwijde navigatie-, positionerings- en tijdsbepalingssysteem dat wordt gebruikt, maar wel het meest gebruikte. Naast GPS bestaan er ook het Europese alternatief Galileo en het Russische Glonass. China heeft zijn eigen satellietnavigatiesysteem, Beidou.

