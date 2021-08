Intel stopt met RealSense camera-activiteiten

Intel stopt met het maken van high-tech camera’s en sensoren, om zich meer te concentreren op zijn kernactiviteiten.

Intel is begonnen met het afbouwen van de tak RealSense Computer Vision, om zich weer volledig toe te leggen op het maken van chips, zo stelt het bedrijf tegenover CRN. De bestaande klantverbintenissen zal Intel eren, en het zal de technische expertise en talent in computer vision toepassen die het ontwikkelde, om andere functies in de kernactiviteiten van de chipmaker te ondersteunen.

Nieuwe visie, zonder Computer Vision

Het einde van de RealSense-activiteiten komt slechts twee weken na het vertrek van het hoofd ervan, Sagi Ben Moshe. De RealSense portefeuille bestond uit stereoscopische, Lidar en gecodeerde lichtcamera’s en modules die hoge resoluties en hoge framerates ondersteunden. In januari werd de serie nog uitgebreid met Intel Realsense ID, een on-device gezichtsauthenticatie-oplossing voor onder andere smartlocks, toegangscontrole en point-of-sale systemen.

De nichemarkt waarin RealSense opereert past niet meer bij de nieuwe visie van CEO Pat Gelsinger, die van het bedrijf weer de belangrijkste chipleverancier wil maken voor de pc- en servermarkt. Vorige maand nog sloot het een grote chipdeal met Qualcomn. Het bedrijf heeft beloofd de aangegane RealSense verplichtingen gewoon na te komen.