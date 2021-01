Intel geeft RealSense 3D gezichtsherkenningportfolio een update

Intel heeft onlangs zijn RealSense 3D-portfolio van hard- en software voor gezichtsherkenning een update gegeven. Belangrijke kenmerken zijn meer aandacht voor privacy en voor het beschermen van eindgebruikers.

Intel heeft al sinds 2014 zijn RealSense 3D-portfolio voor gezichtsherkenningstoepassingen, zoals camera’s. Het portfolio is origineel ontwikkeld voor robots en andere machines in industriële omgevingen. Met behulp van dieptetoepassingen en tracking kunne bijvoorbeeld drones, robots en andere machines hun omgeving scannen en zonder GPS navigeren.

Nu ook voor andere toepassingen

Met de nu uitgebrachte update is het Intel RealSense ID-systeem in de camera’s nu ook beschikbaar voor retailtoepassingen of voor beveiligde toegang. De technologie werkt met een actieve dieptesensor en trackingsysteem in combinatie met een neural network. Hiermee kan gezichtsauthenticatie worden toegepast voor onder meer kassa’s, geldautomaten en kiosken. Ook kan de technologie worden gebruikt voor het openen van slimme deuren.

Privacybescherming

De update focust zich vooral op het bieden van meer privacy en het beschermen van de uiteindelijke eindgebruikers. Zo wordt onder meer alle data lokaal versleuteld. Daarnaast beschikt RealSense ID over anti-spoofingtechnologie. Deze technologie zorgt ervoor dat de camera automatisch iedere poging om de camera te foppen, bijvoorbeeld met een foto van iemands gezicht, video’s of maskers, wordt afgewend. De authenticatie wordt alleen toegestaan via user awareness en via vooraf geregistreerde gebruikers.

Het vernieuwde RealSense ID-systeem komt in dit kwartaal beschikbaar.