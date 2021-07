Intel gaat chips voor Qualcomm maken

Intel introduceert zijn nieuwe IDM 2.0-strategie voor het fabriceren van chipsets. De strategie moet Intel meer marktaandeel opleveren ten opzichte van concurrenten als AMD en Nvidia, maar ook chipproducenten als TSMC en Samsung. Belangrijke onderdeel is het gaan bouwen van chipsets voor derde partijen. Qualcomm en AWS bevinden zich onder de eerste klanten voor dit fabricageproces.

In de aankondiging van de IDM 2.0-strategie stelt CEO Pat Gelsinger van Intel dat de chipfabrikant zich nog meer wil toeleggen op het ontwikkelen en produceren van de beste chipsets ter wereld. De strategie bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste wil de chipfabrikant ervoor zorgen dat de meeste zelf ontwikkelde chipsets nog steeds intern worden geproduceerd met de beste technologie. Onder meer ligt hierbij de focus op de productie van hoogwaardige 7 nanomillimeter (nm) chipsets, zoals de komende 7nm ‘Meteor Lake’ CPU. Ook de packaging voor deze chipsets wordt van de hoogste standaard.

Een tweede onderdeel van de nieuwe strategie is dat Intel de fabricage van zijn chipsets en andere technologie meer gaat uitbesteden aan derde partijen. Hiermee hoopt de chipfabrikant meer flexibiliteit en schaalbaarheid te krijgen voor het uitrollen van zijn roadmap. Uiteindelijk moet dit meer kostenbesparingen, betere prestaties en meer leverbare chipsets opleveren. In de Verenigde Staten worden hiervoor nu twee nieuwe fabrieken gebouwd.

Introductie Intel Foundry Services

De derde pijler binnen de IDM 2.0- strategie is dat Intel concreet zelf chipsets voor derde partijen gaat produceren. Hiervoor is nu het standalone dochterbedrijf Intel Foundry Services (IFS) opgericht. IFS gaat chipsets leveren op basis van de x86-technologie, maar ook op basis van ARM- en RISC-V-technologie. Hiervoor wordt speciaal productiecapaciteit in de Verenigde Staten en in Europa opgestart.

Eerste klanten voor de productie voor derden via IFS die worden genoemd zijn Qualcomm en AWS. Intel maakte al chipsets voor IBM en blijft dat doen. Vanaf 2025 zullen veel nieuwe chipsets worden geproduceerd met de nieuwste technologie van het Nederlandse ASML.

Roadmap nm-technologie

Naast de introductie van de IDM 2.0-strategie, heeft de techgigant ook een inkijkje gegeven in zijn komende chiptechnologiestrategie. Opvallend hierbij is dat de chiptechnologie nu aanduidingen heeft als Intel 3, Intel 4, Intel 7 en Intel 20A. Namen voor specifieke producten dragen nog wel namen als Alder Lake of Meteor Lake. De nieuwe namen voor technologie verwijzen naar specifieke gebruikte nm-processen. Zo is Intel 20A een aanduiding voor de 20 nm chipsets die vooral in mobiele toepassingen worden gebruikt. De uitrol van de nieuwe chipsets loopt vanaf eind dit jaar tot 2024, met uitschieters naar 2025 en verder.