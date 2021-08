‘Fusie Western Digital en Kioxia in de maak’

Na jarenlange nauwe samenwerking lijken Western Digital en Kioxia nu te gaan fuseren.

Western Digital gaat naar verluidt een deal sluiten met Kioxia, de Japanse fabrikant van NAND-flashgeheugenchips. Volgens bronnen van de Wall Street Journal is met de deal 20 miljard dollar (17 miljard euro) gemoeid, wat grotendeels in aandelen betaald zal worden.

Kioxia is een spinoff van Toshiba en werd in 2018 voor 18 miljard dollar (15 miljard euro) gekocht door een groep investeerders, waaronder Apple, Dell, Kingston en Seagate. Toshiba heeft nog steeds een belang van 40 procent in het bedrijf. Al in maart bekeken beide potentiële deals. Kioxia kan echter nog steeds kiezen voor een beursgang, zoals het eind vorig jaar nog van plan was. Ook overheidsbemoeienis kan nog een kink in de kabel zijn.

Nauwe samenwerking

Beide bedrijven werken al lange tijd samen en hebben tot 2027 een jointventure. Kioxia maakt een aanzienlijk deel van de flashproducten van Western Digital. Eind vorig jaar kondigde Kioxia plannen aan om in samenwerking met Western Digital een nieuwe flash-fabriek van meer dan 9 miljard dollar (8 miljard euro) te bouwen, om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar snelle gegevensopslag.

Een fusie lijkt daarom een logische volgende stap. De bedrijven werken bijvoorbeeld ook al actief samen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Zo brachten ze in februari een nieuw type flashgeheugen, dat 40 procent minder ruimte nodig heeft, door een veel hogere dichtheid van transistorlagen.