Microsoft neemt Activision Blizzard over voor 61 miljard euro

Microsoft neemt Activision Blizzard over voor 69 miljard dollar (61 miljard euro), de grootste overname in de geschiedenis van Microsoft.

Activision Blizzard is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van gigantische titels als Call of Duty en World of Warcraft. Volgens Microsoft moet de overname gaan bijdragen aan de ontwikkeling van metaverse platforms. Daarnaast vergroot Microsoft zijn aandeel in een markt die door Sony, Apple en Tencent wordt gedomineerd.

Activision Blizzard verwacht dat de overname in 2023 wordt gerealiseerd. Bobby Kotick, de huidige CEO van Activision Blizzard, wordt vanaf dat moment vervangen door Phil Spencer, het huidige hoofd van Xbox.

Metaverse

Microsoft is bekend met de industrie. Windows heeft een gigantisch aandeel in de markt voor PC gaming. Daarnaast is het ook met consoles actief, met de Xbox.

De overname van Activision Blizzard kan Microsofts marktpositie versterken. Satya Nadella, CEO van Microsoft, verduidelijkt het doel. “Gaming is de meest dynamische en spannende vorm van entertainment – en zal een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van metaverse platforms.”