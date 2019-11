Microsoft lanceert Endpoint Manager

Microsoft heeft Endpoint Manager gelanceerd, om de consistentie, uniformiteit en veiligheid rondom apparaatbeheer te verbeteren en zo ‘de moderne werknemer’ in staat te stellen apparaatbeheer-taken uit te voeren.

ConfigMgr en Intune samenbrengen

Endpoint Manager brengt System Centre Configuration Manager (ConfigMgr), vaak gebruikt om pc’s te beheren, en Intune, voor mobiele apparaten, samen, met ‘nieuwe intelligente acties’, zegt Microsoft.

Naast ConfigMgr en Intune omvat de end-to-end management oplossing onder andere Desktop Analytics, Co-Management en Device Management Admin Console. Het is toegankelijk voor klanten die al gebruik maken van clouddiensten, maar ook voor klanten die nog niet klaar zijn om te migreren. De Microsoft Endpoint Manager-console toont één overzicht van de apparaten die worden beheerd door ConfigMgr of Intune.

Deze aanpak van het bedrijf is gekozen om gebruikers in staat te stellen om in hun eigen tempo te profiteren van de cloudmogelijkheden van Microsoft, zonder de infrastructuur te hoeven vervangen, waardoor klanten die nog niet klaar zijn voor cloudmigratie nog steeds waarde uit de cloud kunnen halen, samen met hun on premise-implementaties.

Modern beheer

Volgens Microsoft helpt de nieuwe tool bij de uniformiteit van het beheer van apparaten en het moderniseren van systemen.

Modern beheer is het doel, met als kern eenvoudige cloud intelligence. Het aanbod brengt veiligheid en beheer samen, terwijl het aantal handmatige processen waarmee IT-medewerkers zijn belast wordt verminderd, en er een geleidelijke introductie wordt geboden aan klanten die in de toekomst naar de cloud willen migreren.

Volgens een blogbericht van Brad Anderson, corporate vice president van Microsoft, “zet het moderne management de cloud-intelligentie van organisaties zoals Microsoft in om taken te automatiseren, prioriteiten te stellen, de IT- en beveiligingsteams met elkaar te verbinden en de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren”.

Vereenvoudigde licenties

Om de gebruikerservaring en licenties te vereenvoudigen, geeft Microsoft klanten met een ConfigMgr-licentie een Intune-licentie om deze gebruikers in staat te stellen apparaten beter te beheren.

Gebruikers die niet-Windows apparaten willen beheren via Microsoft Endpoint Manager zullen een Intune licentie, een Enterprise Mobility and Security (EMS) licentie, Microsoft 365 E3 of hoger moeten aanschaffen.

Volgens Anderson beheren ConfigMgr en Intune momenteel 200 miljoen apparaten.