Mozilla maakt van Thunderbird e-mail client commercieel product

Mozilla heeft zijn Thunderbird e-mail client in een ander bedrijf onder gebracht, het gaat om een dochteronderneming met de naam MZLA Technologies Corporation. Vanuit deze onderneming moet Thunderbird ook een commercieel aantrekkelijk product worden dat geld gaat opleveren.

Mozilla benadrukt dat Thunderbird ook open source en gratis beschikbaar zal blijven, maar om de toekomst van Thunderbird te garanderen is het simpelweg beter als er ook geld wordt verdiend aan de e-mail client. De ontwikkeling van Thunderbird teert al jaren op donaties en vrijwilligers die er ontwikkeluren in stoppen. Dat is steeds lastiger vol te houden.

Nu gaat Mozilla proberen om hetzelfde businessmodel als Firefox toe te passen op Thunderbird vanuit een eigen onderneming. De bedoeling is dat bedrijven partner worden van Thunderbird en op die manier geld binnen brengen. Met Firefox wordt geld verdiend door middel van de zoekfunctie en het aanbieden van betaalde extensies, wellicht gaan we die stap bij Thunderbird nu ook zien.

Thunderbird was op sterven na dood

De Thunderbird e-mail client is jarenlang op steven na dood geweest. In 2012 maakte Mozilla bekend de ontwikkeling van de e-mail client te staken, omdat er geen geld was om het product door te ontwikkelen. In 2015 en 2016 heeft Mozilla vergaande plannen gehad om de e-mail client onder te brengen bij een andere speler in de markt.

Als gevolg daarvan kwamen er in 2016 en 2017 massaal donaties binnen om het product in leven te houden. Met succes, in 2017 zag Mozilla toch weer toekomst in de e-mail client. Inmiddels is de complete codebase vervangen en er zijn weer tientallen nieuwe features toegevoegd. Onder de nieuwe dochteronderneming moet de toekomt van Thunderbird nog stabieler worden.