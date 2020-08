NetSuite brengt nieuwe release uit van zijn ERP-oplossing

De tweede grote release van de ERP-oplossing van Netsuite komt eraan. Er zijn updates voor verschillende industrieën en platforms, waarmee de ERP-oplossing toekomstbestendiger moet worden. De release voorziet de verticals groothandel, software, detailhandel, reclame, media, non-profits, productiebedrijven en professionele dienstverlening van nieuwe functionaliteit.

In totaal komen er 189 nieuwe mogelijkheden bij, waarvan 45 stuks gericht zijn op de klant of mogelijkheden waardoor het dagelijkse werk wordt vergemakkelijkt. Medewerkers kunnen nu automatisch transacties plaatsen en aanmaken op basis van bankdata. Accountants krijgen de mogelijkheid om automatisch schikkingen tussen bedrijven aan te maken. En, één van de grootste vernieuwingen is dat er nu meerdere facturen in één factuur worden gevoegd. Zo kun je in een keer betalingen vergelijken.

NetSuite

Gaat het om de onkosten van medewerkers, dan kunnen ze nu hun American Express-kaart uitvragen en zijn er meer mogelijkheden voor het ontvangen van notificaties. Daarnaast is de MRP-tool aangepast. Hiermee kunnen bedrijven beter plannen welke materialen er benodigd zijn. Planners hebben zo meer controle.

Het NetSuite-platform biedt een nieuwe kaartenbakcatalogus. Hierin kunnen ontwikkelaars alle custom velden vinden en deze vastleggen in een datamodel. Ontwikkelaars hebben ook een nieuw JavaScript Unit Test Framework tot hun beschikking om SuiteScript-code te testen en debuggen. Dankzij de nieuwe asynchrone executieondersteuning voor SuiteScript Query en SuiteQL API’s kunnen ze bovendien makkelijker met grotere datasets werken, zonder timeouts. Er zijn verbeteringen in het formaat van telefoonnummers, waaronder voor India. Er zijn ook nieuwe velden toegevoegd voor vertalingen.

Application Performance Manager

NetSuite heeft als een van de meest opvallende updates de vernieuwingen in de Application Performance Manager (APM) aangemerkt. Het gaat hier om dashboards die een inzicht geven in de gezondheid van het NetSuite-platform, inclusief custom applicaties.

NetSuite-klanten in Noord-Amerika krijgen een mogelijkheid genaamd SuitePeople Performance Management. Dit is een module waarin HR-managers doelen kunnen opschrijven voor de medewerkers. Ze vergelijken de doelen gemakkelijk met de prestaties van de medewerkers, wat goed van pas komt bij beoordelingen.

Voor fabrieken kan het ERP-systeem kwaliteitsinspecties triggeren in verschillende situaties. Groothandelaars kunnen ook rekenen op deze optie. Er is voor het softwaregedeelte een MyAccount-portal beschikbaar waarin klanten die NetSuite gebruiken hun accountdetails kunnen inzien en aanpassen. SuitAnalytics is ook aangepast: het bevat extra grafieken en analytics voor omzet, churn, up-sell en down-sell. Zo kunnen bedrijven beter inschatten wat de trends worden.

eCommerce-budgetten

Retailers zien verbeteringen aan de eCommerce-oplossing, waardoor websitethema’s van NetSuite-updates kunnen profiteren. Er worden flexibele layouts mogelijk en een betere mobiele ervaring. Professionele servicebedrijven, media en reclamebureaus krijgen een project accounting-tool en de optie om budgetten te calculeren gebaseerd op hoeveelheden en de kosten. Projectmanagers krijgen er een set automatische meldingen bij en het is mogelijk om zelf notificaties in te stellen voor als er iets mist in een rooster of goedkeuringsboom.

Non-profits kunnen dankzij de update in hun systeem de groeiende aantallen en vraag naar donateurs beter in de gaten houden. Er zijn opties om makkelijker een statement van de financiën op te zetten.

De update wordt verwacht in september 2020.

