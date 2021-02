Microsoft introduceert nieuwe intranetdienst Viva

Microsoft heeft Viva geïntroduceerd, een nieuw “employee experience platform”. De intranet-achtige oplossing brengt meerdere Microsoft-diensten samen.

Viva is een platform dat moet dienen als startpunt voor werknemers om bij de verschillende resources van zijn bedrijf te kunnen komen. Er is integratie met SharePoint, Yammer, LinkedIn Learning, Teams en vele andere diensten van Microsoft. Microsoft hoopt dat bedrijven hiermee in staat kunnen zijn om een bedrijfscultuur met hun werknemers te onderhouden, ook al zijn ze vrijwel nooit op kantoor.

“We hebben deelgenomen aan het grootste werken-op-afstandexperiment dat de wereld ooit gezien heeft en het heeft grote impact op de ervaring voor de werknemers”, zegt Microsoft-CEO Satya Nadella in de aankondiging. “Nadat de wereld is hersteld, kunnen we niet meer terug. Flexibiliteit in wanneer, waar en hoe we werken zal de sleutel zijn.”

Viva is bedoeld om werknemers in elk deel van hun werkproces bij te staan, vanaf de eerste keer dat ze zich aanmelden tot samenwerken met collega’s en nieuwe vaardigheden opdoen met educatieprogramma’s. Het geheel draait op Microsoft 365 en kan samenwerken met alle mogelijkheden die dat platform biedt.

Verschillende onderdelen

Het pakket bestaat uit verschillende onderdelen. Met Viva Connections kun je het nieuws, beleid, extra’s en interne groepen van het bedrijf inzien. Viva Learning voorziet de gebruiker van middelen om nieuwe vaardigheden te leren. Viva Topics dient als een platform waarop werknemers intern kennis kunnen delen. Dan is er nog Viva Insights, waarmee managers een beeld krijgen van de status van hun team, bijvoorbeeld of er mogelijk werknemers risico lopen op een burn-out. Voor privacyredenen worden specifieke gebruikers niet aangegeven. De managers kunnen vervolgens bijvoorbeeld adviezen geven om notificaties uit te zetten of prioriteiten te stellen.

Microsoft Viva is per direct op grote schaal verkrijgbaar. Microsoft biedt ook openbare previews aan van Viva Topics en Viva Learning.

