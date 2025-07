Microsoft verhoogt prijzen on-premises serverproducten

Microsoft voert in juli en augustus 2025 aanzienlijke prijsverhogingen door voor zijn on-premises serverproducten.

De prijsstijgingen, die in april al waren aangekondigd, raken bedrijven die nog afhankelijk zijn van lokale infrastructuur direct in de portemonnee. In sommige gevallen loopt de verhoging op tot 20 procent.

De losstaande serverproducten – SharePoint Server, Exchange Server en Skype for Business Server – worden per 1 juli 2025 10 procent duurder. Nog sterker stijgen de prijzen van de bijbehorende Client Access License (CAL) Suites. De Core CAL Suite stijgt per 1 augustus met 15 procent, de Enterprise CAL Suite zelfs met 20 procent. Deze laatste prijswijzigingen zijn een maand opgeschoven ten opzichte van de oorspronkelijke aankondiging in april.

Microsoft wijst op het voortdurende onderhoud en de noodzakelijke updates als verklaring voor de prijsstijgingen. Tegelijkertijd daalden de inkomsten uit on-premises serverproducten met 3 procent in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar. De prijsverhogingen moeten dit segment weer winstgevender maken en klanten subtiel richting de cloud duwen.

Subscription Editions algemeen beschikbaar

Naast de prijswijzigingen kondigt Microsoft de algemene beschikbaarheid aan van de nieuwe Exchange Server en Skype for Business Server Subscription Editions. Deze versies, die in juli 2025 beschikbaar komen, stappen af van de klassieke driejarige versiestructuur. In plaats daarvan worden ze versieloos met doorlopende updates via het Modern Lifecycle Policy-model, net als SharePoint eerder.

Voor het gebruik van deze Subscription Editions is actieve Software Assurance (SA) of een cloudabonnement vereist voor alle gebruikers en apparaten die toegang hebben tot de servers.

Alleen impact op on-premises

Belangrijk om te vermelden is dat deze prijswijzigingen uitsluitend gelden voor de on-premises versies van de producten. Klanten die gebruikmaken van Microsoft 365-licenties of producten als SharePoint Online, Exchange Online en Microsoft Teams, ondervinden geen directe gevolgen van de prijsaanpassingen.

Cloud als alternatief

Hoewel Microsoft zijn on-premises klanten blijft ondersteunen, maakt het bedrijf duidelijk dat de toekomst in de cloud ligt. De structurele prijsverhogingen, gecombineerd met het abonnementsmodel en de modernisering van serverproducten, zetten extra druk op organisaties om hun IT-omgeving naar Microsoft 365 of Azure te migreren.