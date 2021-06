Windows 11-lek toont interface, startmenu en meer

Het nieuwe Windows 11 is online gelekt. Nadat er eerst al screenshots waren gepubliceerd, is het volledige Windows 11-besturingssysteem online verschenen: nieuwe gebruikersinterface, nieuw startmenu en Widgets zijn terug.

De nieuwe gebruikersinterface van Windows 11 – en ook het Start menu – lijken erg op Windows 10X, het afgelaste project voor een eenvoudiger Windows. Visueel zijn de grootste veranderingen in de taakbalk. Microsoft heeft de app-pictogrammen gecentreerd, de boel opgeschoond en startknop en -menu vernieuwd, zo brengt The Verge naar buiten.

Cosmetisch, maar ook weer Widgets

Het bijgewerkte startmenu lijkt een sterk vereenvoudigde versie van Windows 10, zonder Live Tiles. Het bevat vastgezette apps, recente bestanden en de mogelijkheid om Windows 11-apparaten snel af te sluiten of opnieuw op te starten. De gecentreerde app-pictogrammen kunnen overigens gewoon weer aan de linkerkant worden gezet. Verder zijn nu alle hoeken afgerond. Het lijkt er ook op dat Widgets weer terugkomen, die in de sprong van 7 naar 10 waren verdwenen.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Het is verder duidelijk dat grote delen van het geannuleerde 10X zijn gebruikt voor 11. Nieuwe snap-bedieningselementen zijn te openen met de maximaliseringsknop op alle apps. Ze doen ongeveer hetzelfde als de cascade-vensterfunctie die al jaren in het besturingssysteem bestaat. Vensters zijn snel naast elkaar te klikken of in secties op het bureaublad te rangschikken.

In de gelekte versie blijkt nog weinig van de nieuwe Windows Store, waar naar verluidt de afgelopen maanden gewerkt is. Het zou gaan om een grote verandering ten opzichte van wat er nu bestaat. Microsoft is naar verluidt de Windows-app store aan het herzien, zodat ontwikkelaars elke Windowsapplicatie kunnen indienen, inclusief browsers zoals Chrome of Firefox. Microsoft overweegt mogelijk ook handelsplatforms van derden in apps toe te staan.

Volledige Xbox integratie

De wijze van installeren is verder veel gebruiksvriendelijker geworden. Het begeleidt de installatie van nieuwe hardware en de upgrade naar Windows 11 in eenvoudige stappen. In het nieuwe Windows 11 is de nieuwe Xbox-app volledig geïntegreerd: snelle toegang tot Xbox Game Pass games, het Xbox-netwerk en de Xbox Store. De Xbox Game Bar en Windows Game Mode lijken wel hetzelfde te blijven.

Microsoft gaat de nieuwe Windows 11 officieel onthullen op 24 juni. De einddatum van ondersteuning voor Windows 10 Home en 10 Pro is ook al vastgesteld: 14 oktober 2025.