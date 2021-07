AOC introduceert nieuwe draagbare monitor I1601P

AOC heeft de nieuwe draagbare monitor I1601P aangekondigd. De 15,6-inch (39,5 cm) monitor heeft Full HD-resolutie, sluit met één kabel aan op zowel USB-A als -C, weegt 800 gram en komt met transportkoffertje.

AOC’s nieuwe I1601P monitor maakt gebruik van een 15,6-inch IPS-paneel met een resolutie van 1920 x 1080 en brede kijkhoeken (170/170 graden). De verversingssnelheid is 60 Hz en de GtG-responstijd 5 ms. De helderheid bedraagt 220cd/m². Met een anti-reflectiecoating is de monitor bruikbaar in de meest voorkomende lichtsituaties. Blauwe golflengten zijn te verminderen. De I1601P kan worden gebruikt in de landschaps- en portretmodus. Het OSD is toegankelijk via de fysieke knoppen, maar ook via de i-Menu-software, waar de Auto-Pivot-functie kan worden ingeschakeld.

Licht en mobiel

De I1601P heeft een grijze aluminium achterkant en dunne zwarte randen aan de voorkant. Met een gewicht van 800 gram is hij licht genoeg om mee te nemen in een tas of rugzak op reis, of voor het dagelijkse woon-werkverkeer. De meegeleverde SmartCase beschermt het scherm onderweg tegen krassen en doet dienst als opvouwbare standaard.

De nieuwe monitor biedt bovendien een hybride oplossing met één kabel. Voor devices uitgerust met USB-C kan de I1601P eenvoudig worden aangesloten via een enkele USB-C-kabel. De verbinding voedt het beeldscherm en draagt het videosignaal over via de USB DisplayPort Alternate-modus. Voor ouder apparaten loopt het signaal via de gewone USB-A-poort.

De AOC I1601P is geschikt voor verschillende besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, Android, ChromeOS en Ubuntu, en is vanaf augustus 2021 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 239 euro.