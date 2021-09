Microsoft stelt voor Windows 11 ook eisen aan vm’s

Microsoft stelt in Windows 11 nu ook specifieke eisen aan virtuele machines (vm’s). Net zoals deze basisvereisten voor fysieke pc’s en laptops bestaan. Dit blijkt uit de laatste build van het besturingssysteem die Microsoft onlangs uitbracht.

Microsoft is in de aanloop naar de officiële release van de nieuwe versie van Windows in de komende maanden druk bezig Windows 11 nog verder aan te passen. Onlangs lanceerde het bedrijf de Windows 11 Insider Preview Build 22000.194.

Eisen voor vm’s

In de specificatie van deze laatste build bleek het belangrijkste nieuws dat Microsoft nu ook heeft gekeken naar het gebruik van Windows 11 door vm’s. Hieruit blijkt dat aan vm’s nu ook basisvereisten worden gesteld. Eerder werd dit al gedaan voor de hardware-configuratie van fysieke pc’s en laptops. Dit betekent dat vm’s voor eerdere Insider Preview builds van Windows 11 wellicht niet meer werken.

Vm’s op basis van Hyper-V in Windows 11 moeten nu Generation 2 vm’s zijn. Bepaalde vm’s die op virtualisatie of in een emulator-mode draaien, bijvoorbeeld die van VMware of van Oracle, kunnen met Windows 11 blijven werken, zolang aan de gestelde eisen voor de hardware wordt voldaan.

Tegenstrijdig met eerdere uitspraken

De nu gestelde basisvereisten aan vm’s zijn in tegenspraak met eerder door Microsoft uitgebrachte documentatie. Volgens deze documentatie gelden de voor pc’s en laptops gestelde vereisten niet voor virtuele instances tijdens de setup en de upgrade. Met de recent uitgebrachte Insider Build van Windows 11 is dit nu wel het geval, waardoor eerdere gekoppelde vm’s wellicht niet meer werken. Dit kan volgens experts vooral gevolgen hebben voor belangrijke vm’s, zoals die van VMware of van Oracle.

Overige functionaliteitsaanpassingen

In de laatste release zijn naast de policies voor vm’s ook weer een heleboel andere functies aangepast. Onder meer worden nu een aantal standaardapplicaties toegevoegd, zoals een snipping tool, de rekenmachine en een klok met zogenoemde focus sessions. Ook is er een nieuwe photo-applicatie met uitgebreide functionaliteit.

Verder zijn er in de Insider build 22000.194 van Windows 11 nog een groot aantal bugfixes doorgevoerd voor onder andere het Startup-menu en de Taskbar.