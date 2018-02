Review: D-Link DGS-3630-28PC switch – groeit met je mee

In een bedrijfsnetwerk zijn switches van cruciaal belang. Ze zorgen ervoor dat alle onderdelen aan elkaar geknoopt worden. Afhankelijk van het type switch, kun je er vaak nog beduidend meer mee dan alleen maar het verkeer naar de juiste poorten doorsturen. In dit artikel bespreken we de D-Link DGS-3630-28PC, een 28-poorts Layer 3 switch. Dat model behoort duidelijk tot de categorie van uitgebreide switches, zoals we zullen zien.

De DGS-3630-28PC is een van de modellen uit de DGS-3630-lijn. Deze is behoorlijk gevarieerd en bestaat verder nog uit de 28SC, 28TC, 52TC en 52PC. De getallen slaan uiteraard op het aantal beschikbare poorten. De modellen met de ‘P’ in de naam kunnen PoE en PoE+ leveren (802.3af en 802.3at). De 28SC bestaat grotendeels uit SFP-poorten voor glasvezelaansluitingen, de TC-modellen kun je zien als de ‘standaard’. Hieronder zie je in een enkele foto de volledige lijn:

De volledige DGS-3630-lijn van D-Link. De middelste is het door ons geteste model, de DGS-3630-28PC

Het model waar wij mee aan de slag zijn gegaan, is zoals gezegd de GDS-3630-28PC. Het gaat hier dus om een model met PoE en PoE+. Het totale budget is 370 watt. Dat is lekker ruim bemeten.

De switch is bedacht voor gebruik in een rack en beslaat 1U. De beugels om hem op te hangen worden meegeleverd. Mocht je hem ergens neer willen zetten, dan kan dat ook. De rubberen ‘voetjes’ worden los meegeleverd en kun je er zelf opplakken.

Verder treffen we in de doos uiteraard nog een netsnoer aan, gecompleteerd met een RJ45-naar-RS-232-kabel en een USB-naar-mini-USB-kabel. Die laatste twee kabels zijn voor het verbinden met een console. Als laatste is een CD met handleidingen voor Web UI en CLI meegeleverd. Op deze CD staat ook de D-View-software, Network Management Software voor het centraal beheren van je netwerk. In de verpakking die wij van D-Link kregen, zaten de meeste van de bovenstaande zaken overigens niet. Wij moesten het doen met een netsnoer en een RJ45-naar-RS-232-kabel.



Een groot gedeelte van het binnenwerk van de DGS-3630-28PC wordt ingenomen door de voeding, die in totaal 370 watt PoE moet kunnen leveren.

Tolly

D-Link vermeldt bij de DGS-3630-reeks altijd trots dat het erg goed uit een test van The Tolly Group is gekomen. Dat is naar eigen zeggen een onafhankelijke testorganisatie, waar je als bedrijf onder andere een vergelijkend onderzoek kunt uitzetten. Dat heeft D-Link gedaan. Het heeft The Tolly Group gevraagd om de DGS-3630-28TC (dus de niet-PoE-variant van de switch die we hier bespreken) te vergelijken met de Cisco Catalyst 3650-24TD-E. Daar komt de D-Link als beste uit, met name vanwege de lagere aanschafprijs en het veel lagere stroomverbruik.

Let wel, misschien wel de belangrijkste specificatie van een switch wordt bij een dergelijke test voor zover wij kunnen zien niet getest. Dat is de MTBF (Mean Time Between Failures), kort door de bocht hoe lang een apparaat meegaat zonder dat er iets misgaat.

Het stroomverbruik van de door ons geteste DGS-3630-28PC in stand-by is met 34,6 watt in ieder geval niet echt hoog te noemen voor een switch van dit formaat. Maximaal (inclusief maximale PoE-belasting) kan hij een vermogen opnemen van 469,3 watt, volgens de opgave van D-Link zelf. Als MTBF wordt door D-Link bijna 260.000 uur opgegeven. Dat is bijna 30 jaar. Zelfs voor een switch – die doorgaans niet snel vervangen wordt – lijkt ons dat ruimschoots voldoende.

Prijzen

De D-Link DGS-3630-28PC die wij hebben getest, heeft een adviesprijs meegekregen van 2345 euro, exclusief BTW. Dat is best een scherpe prijs, gezien de mogelijkheden, waar we verderop op terugkomen. Hieronder zie je de prijzen voor alle modellen uit de reeks, exclusief BTW:

DGS-3630-28PC: 2345 euro

DGS-3630-28SC: 1480 euro

DGS-3630-28TC: 1400 euro

DGS-3630-52PC: 4120 euro

DGS-3630-52TC: 2195 euro

Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal poorten relatief gezien niet zo heel veel aan de prijs toevoegt. Met name de toevoeging van PoE(+) is een prijzige, iets wat we ook al zagen bij de Netgear ProSafe M4200. Dat is trouwens bij alle fabrikanten zo. Het zorgt ervoor dat de 28-poorts DGS-3630-28PC die wij hebben getest duurder is dan een 52-poorts-variant zonder PoE. Er moet dan ook behoorlijk wat extra vermogen in de switch gebouwd worden om in het geval van de 28PC de 370W te kunnen leveren, zoals je kunt zien in de foto hieronder. Ongeveer de helft van de behuizing wordt gevuld door de voeding.