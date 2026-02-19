Review ASUS NUC 15 Pro: maakt rekenkracht beschikbaar op onmogelijke plekken

We ontvingen van ASUS een ASUS NUC 15 Pro, een hele kleine mini-pc die voldoende rekenkracht levert voor alledaagse werkzaamheden. Het minimale formaat en de meegeleverde bracket zorgen ervoor dat je de NUC in kan zetten op locaties waar je een pc nodig hebt, maar geen volledige laptop of desktop kan of wilt neerzetten. Zeker in combinatie met een extern touchscreen biedt een ASUS NUC veel zakelijke mogelijkheden.

Of je nu een point-of-sale systeem (digitale kassa), magazijnbeheer, een control panel of monitoringsysteem voor een fabriek moet kunnen bedienen. De uitdaging is vaak dat je te maken hebt met locaties waar je geen volwaardige laptop of desktop wilt neerzetten. Je hebt beperkte ruimte en de ruimte die er is moet ook veilig ingericht worden zonder al teveel snoeren en obstakels.

De keuze bij het inrichten van deze ruimtes is wat beperkter. We zien dat de iPad vaak wordt ingezet als point-of-sale systeem, wat voor sommige retailers een prima oplossing is. Het is echter minder betrouwbaar dan een ASUS NUC 15 Pro. Een iPad werkt enkel via WiFi, heeft een beperkt schermformaat en kan enkel overweg met specifiek hiervoor ontwikkelde applicaties of webapplicaties.

ASUS NUC biedt meer flexibiliteit en redundancy

Voor sommige retailers zijn die risico’s acceptabel, voor andere niet. Voor die laatste groep is een ASUS NUC het overwegen waard. De ASUS NUC is namelijk voorzien van de nodige aansluitingen waardoor deze flexibel is in te zetten en redundancy biedt voor omgevingen die dat vereisen.

Zo beschikt de NUC over twee HDMI-, twee Thunderbolt 4- (USB-C), een USB-C- (3.2 / 20G) en drie USB-A-aansluitingen waarvan twee USB 3.2 10G en één USB 2.0 aansluiting. Om het af te maken zit er ook nog een netwerkaansluiting op van 2,5G.

De NUC is dus voorzien van alle mogelijke aansluitingen die in een zakelijke omgeving vereist kunnen zijn. Je kan de NUC betrouwbaar aansluiten op het bedrijfsnetwerk via een netwerkkabel en op aanwezige externe apparatuur via een van de USB-aansluitingen. Dat betekent overigens niet dat WiFi ontbreekt, alle configuraties beschikken over een modulaire WiFi-controller. De netwerkkabel en het WiFi-netwerk kunnen ook redundancy bieden als één ervan niet goed werkt. Ook kan een NUC eenvoudig worden ingezet met lokale applicaties.

ASUS heeft zo’n 20 verschillende modellen beschikbaar met allemaal een andere configuratie. De verschillen zitten daarbij in de prestaties. Van minder krachtige maar zeer energiezuinige configuraties voor IoT-oplossingen tot krachtige modellen die zelfs beschikken over een NPU voor kleine AI-workloads. Qua prijs beginnen de configuraties bij pakweg 300 euro tot zo’n 1.000 euro. Daarvoor krijg je een barebone waar nog enkel werkgeheugen en opslagcapaciteit aan toegevoegd moet worden.

Wij gingen aan de slag met een ASUS NUC 15 Pro, die de beschikking heeft over een Intel Core Ultra 7 255H processor, deze levert flink wat prestaties vanuit zijn kleine behuizing. De behuizing meet ongeveer 11x11cm en is slechts 3cm of 5cm hoog. De hoogte van het doosje is afhankelijk van de configuratie. De hele krachtige modellen vereisen net iets meer ruimte dan de minder krachtige modellen voor de koeling. De krachtige modellen zijn daarmee ook iets luidruchtiger als ze moeten presteren, doordat de koeling dan hoorbaar kan zijn.

Hoe kan een NUC ingezet worden?

Het voordeel van die kleine behuizing en de meegeleverde bracket is dat je deze eenvoudig kan wegwerken. Zo kan je de behuizing bijvoorbeeld achterop een monitor schroeven of op een plek waar die niet in de weg hangt of staat. In veel bedrijfsomgevingen zal de ASUS NUC waarschijnlijk worden gecombineerd met een touchscreen monitor. Je hebt dan in principe maar 3 kabels nodig om alles aan te sluiten.

Het formaat van de monitor maakt voor de NUC niet uit, dat kan een kleiner compact scherm zijn, maar ook een 65 inch 4K touchscreen. De ASUS NUC’s kunnen overigens maximaal 3 of 4 schermen aansturen afhankelijk van de configuraties.

IT-beheer op afstand of snel op de vloer

Voor een IT-afdeling biedt een ASUS NUC ook voordelen, zeker in omgevingen waar weinig tijd is voor reparaties en alles vooral draaiende moet zijn. Een ASUS NUC is zeer eenvoudig te wisselen voor een ander model, zodat er doorgewerkt kan worden en IT de tijd heeft om het model dat een storing vertoont in alle rust te repareren. Nu is dat natuurlijk niet altijd mogelijk, zeker niet als je ASUS NUC’s inzet op veel verschillende locaties, waar IT niet altijd aanwezig is. In die situatie kan ook gekozen worden voor een ASUS NUC met een zogenaamde vPro processor. Deze biedt de mogelijkheid voor IT om op afstand in te loggen op het systeem en onderhoud uit te voeren als een NUC een storing heeft.

Andere voor- en nadelen van een ASUS NUC

De ASUS NUC’s komen standaard met drie jaar garantie. Hiermee geeft ASUS een goed signaal af, veel computer hardware heeft standaard maar 2 jaar garantie. Verder kunnen de NUC’s worden voorzien van alle mogelijke software, of het nu Windows of Linux gebaseerd moet zijn. Dat betekent ook dat het beheer van de apparatuur en software op afstand meteen een stuk eenvoudiger wordt voor de IT-afdeling.

Als we een nadeel zouden moeten noemen aan een ASUS NUC dan is dat eigenlijk identiek aan het grote voordeel, het formaat. Doordat de behuizing zo klein is zitten er wel limieten aan de prestaties. ASUS kan ze weliswaar leveren met een zeer krachtige processor, maar als je hele krachtige videoprestaties nodig hebt, dan wordt het lastig. Gelukkig is dat in veel zakelijke omgevingen niet direct nodig. Zeker niet in de eerder genoemde voorbeelden.

Conclusie

Al met al heeft ASUS met zijn ASUS NUC-serie een goed portfolio voor organisaties die betrouwbare IT-apparatuur willen inzetten rondom zakelijke processen in soms lastige omgevingen. De kleine behuizing is ideaal weg te werken zonder dat de gebruiker of mogelijk klant er weet van heeft. Voor IT is het een kwestie van goed inrichten en nadenken over mogelijke storingen en hoe die redundant zijn te maken en af te vangen. Bij grote storingen kan het simpelweg swappen van een NUC een goede oplossing zijn.

Wij zien vooral veel zakelijke kansen voor de ASUS NUC’s in combinatie met touchscreens. Op die manier kan je eenvoudig een POS-systeem beschikbaar maken op een klein scherm of een complexe matrix in een distributiecentrum op een heel groot scherm.