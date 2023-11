Onder druk van de Europese Commissie is nu ook Apple overgestapt op USB-C om zijn nieuwe iPhones te laden en synchroniseren. Hebben we daarmee ook meteen het meest in-het-oog-springende verschil tussen de iPhone 14-serie en iPhone 15-serie te pakken, of zijn er dit jaar meer substantiële verbeteringen die de aanschaf rechtvaardigen?

Het zat er al tijdenlang aan te komen: de veelgeprezen Lightning-poort is met de iPhone 15-serie aan het einde van zijn levensduur gekomen. Eerlijk is eerlijk, Lightning werd in 2012 door Apple aangekondigd (bij de introductie van de iPhone 5) en Apple heeft dus meer dan tien jaar lang zijn volle gewicht achter deze standaard gegooid, zonder wijzigingen of aanpassingen die voor incompatibiliteit hebben gezorgd. Hoewel de overstap van Lightning naar USB-C vervelend is voor wie een huis vol aan Lightning-accessoires en -kabels heeft (waaronder ondergetekende), is het sowieso niet vreemd dat het inmiddels tijd is voor een nieuwe, snellere standaard. Het is jammer dat de USB-C-poort op mechanisch vlak fragieler is dan Lightning. De uiteindelijke keuze hiervoor ligt echter bij de Europese Commissie, dus is het niet anders.

Overzichtelijke line-up

Hoewel we het nog steeds jammer vinden dat de ‘mini’ uit het assortiment is gehaald, is de line-up van de iPhone 15-serie uiterst overzichtelijk. Voor de gemiddelde gebruiker is er de ‘normale’ iPhone 15 en de ‘grote’ iPhone 15 Plus, voor de professionele gebruiker is er de ‘normale’ iPhone 15 Pro en de ‘grote’ iPhone 15 Pro Max. De twee iPhone 15-toestellen zijn behalve op afmetingen redelijk identiek aan elkaar qua specificaties, en iets soortgelijks geldt voor de twee iPhone 15 Pro-toestellen – met één groot verschil op cameravlak wat we verderop zullen aanstippen. Wie minder geld wil uitgeven aan een iPhone kan uiteraard terecht bij één van de oudere modellen of de iPhone SE, maar deze laatste is dit jaar niet vernieuwd.

Hoewel we van Apple een iPhone 15 Pro als testmodel hebben ontvangen, gaan we het toch even hebben over de iPhone 15, waar daar zien we de grootste verschillen ten opzichte van de voorgangers. Waar Apple bij de iPhone 14 Pro / Pro Max namelijk het ‘Dynamic Island’ introduceerde, moest de iPhone 14 / Plus het nog steeds met de oude vertrouwde ‘notch’ doen. Met de iPhone 15 / Plus is dit rechtgetrokken en zien we ook hier overduidelijk de nieuwe gebruikersinterface van Apple opduiken.

iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Vanaf-prijs € 969 € 1.119 € 1.229 € 1.479 Schermdiagonaal 6,1 inch 6,7 inch 6,1 inch 6,7 inch Schermresolutie 2556×1179, 460ppi 2796×1290, 460ppi 2556×1179, 460ppi 2796×1290, 460ppi Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED ProMotion / Always-on nee (60Hz) / nee nee (60Hz) / nee ja (1-120Hz) / ja ja (1-120Hz) / ja Dynamic Island ja ja ja ja Processor A16 A16 A17 Pro A17 Pro Opslag 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB Camera achter 48MP (wide), 12MP (ultrawide) 48MP (wide), 12MP (ultrawide) 48MP (tele), 12MP (wide), 12MP (ultrawide) 48MP (tele), 12MP (wide), 12MP (ultrawide) LiDAR nee nee ja ja Zoom (optisch/digitaal) nee / 5x nee / 5x 3x / 15x 5x / 25x Camera voor 12MP 12MP 12MP 12MP Connectiviteit 802.11ax, Bluetooth 5.3, UWB 802.11ax, Bluetooth 5.3, UWB 802.11ax, Bluetooth 5.3, UWB, Thread 802.11ax, Bluetooth 5.3, UWB, Thread 5G- / Satellietondersteuning ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja Draadloos laden ja (15W) ja (15W) ja (15W) ja (15W) Afmetingen 148 x 72 x 7,8 mm 161 x 78 x 7,8 mm 147 x 71 x 8,3 mm 160 x 77 x 8,3 mm Gewicht 171 gram 201 gram 187 gram 221 gram

Nieuwe behuizing en Actie-knop

Wie de iPhone 14 Pro en iPhone 15 Pro naast elkaar ziet, zal goed moeten kijken om verschillen te ontwaren. Het verschil wordt wel duidelijk als je de toestellen oppakt: Apple is voor de iPhone 15 Pro overgestapt van roestvrij staal op titanium, waardoor het toestel aanzienlijk lichter is geworden. Het ligt daarmee ook meteen een stuk prettiger in de hand. Het display zelf is iets groter geworden, met dunnere schermranden tot gevolg, maar in de praktijk valt dat nauwelijks op.

Subtieler is dat de ‘mute’-schakelaar aan de linkerkant van het toestel, boven de volumetoetsen, plaats gemaakt heeft voor een nieuwe Actie-knop. Deze knop kan een instelbare actie uitvoeren door hem lang ingedrukt te houden. Dat hoeft dus niet langer ‘mute’ te zijn. De knop kan ook gebruikt worden om de camera meteen te openen, om gesprekken te vertalen, of om een Snelkoppeling uit te voeren. Een fantastische verbetering. Hoewel de functionaliteit wat ons betreft nog beter had kunnen worden uitgevoerd, want de knop ondersteunt alleen lang indrukken en geen dubbele of driedubbele klik. Hopelijk wordt dit in een toekomstige iOS-versie alsnog toegevoegd.

Pro Max voor fotografen

In de praktijk zijn het vooral de Actie-knop en de USB-C-connector die het grote verschil maken in het dagelijks gebruik. De iPhone 15 Pro voelt niet noemenswaardig sneller en heeft geen langere accuduur dan de iPhone 14 Pro. Het ietwat grotere scherm valt in de praktijk niet op, en de camera’s zijn weliswaar verbeterd, maar wie zich niet met professionele fotografie bezighoudt zal weinig verschillen zien. Een uitzondering hierop vormt de iPhone 15 Pro Max, die in tegenstelling tot zijn kleinere broer over een aanzienlijk betere zoomlens beschikt. Waar de iPhone 15 Pro het met een drievoudige optische zoom moet doen, heeft de iPhone 15 Pro Max een vijfvoudige optische zoom (met stabilisatie) aan boord. Wie zijn iPhone écht veel gebruikt voor fotografie (bijvoorbeeld reisfotografie) kan dus beter de Pro Max aanschaffen.

iOS 17

Eigenlijk zitten de meest spannende verbeteringen niet in de hardware, maar in de software. Met iOS 16 heeft Apple ingezet op manieren om de iPhone meer te kunnen personaliseren en met iOS 17 worden alle ruwe randjes hier overduidelijk gladgestreken. Let wel, iOS 17 draait op alle moderne iPhone-modellen en wat uitzonderingen daargelaten hoef je niet over te stappen op de iPhone 15-serie om gebruik te maken van alle nieuwe functies.

Een paar voorbeelden: alle contactpersonen kunnen nu hun eigen ‘Contactposter’ krijgen met een afbeelding of Memoji, widgets zijn nu interactief zodat je de achterliggende app niet langer hoeft te openen om basishandelingen uit te voeren, met Standby kun je de iPhone als scherm voor belangrijke informatie gebruiken, en op moderne Apple TV’s kun je de iPhone nu gebruiken als FaceTime-camera.

We zijn vooral groot fan van de verbeteringen aan AirDrop. Door met je iPhone tegen de iPhone of Apple Watch van iemand anders aan te tikken kun je snel en eenvoudig contactinformatie uitwisselen. En wie bestanden via AirDrop overzet hoeft niet langer te wachten tot de overdracht afgelopen is – de overdracht gaat naadloos via WiFi door als het toestel niet langer binnen Bluetooth-bereik is. Met iOS 17.2 worden de laatste verbeteringen ingevoerd die eerder dit jaar zijn aangekondigd en wat ons betreft is iOS 17 een volwassen, stabiel besturingssysteem waarmee Apple laat zien te luisteren naar feedback van klanten – zeker na het buggy iOS 13.

Moet je upgraden?

Tenzij je staat te trappelen om al je Lightning-accessoires de deur uit te doen is er relatief weinig reden om te upgraden van de iPhone 13 of 14 naar de iPhone 15. Ja, het toestel is wat lichter, sneller en de camera’s zijn beter, maar uiteindelijk gaat het om verbeteringen in de marge. Er gaan inmiddels geruchten rond dat de iPhone 16 en iOS 18 veel harder gaan inzetten op kunstmatige intelligentie (AI) om van de iPhone een échte persoonlijke assistent te maken. Kan je nog een jaar met je huidige toestel, dan loont het wat ons betreft om te wachten en zien wat Apple in 2024 gaat doen.

Heb je een iPhone 12 of ouder, dan is het een mooi moment om over te stappen. De verschillen tussen deze generatie en de iPhone 15-serie zijn significant genoeg om de aanschaf te verantwoorden en we durven gerust te beweren dat je met de iPhone 15 weer makkelijk een paar jaar vooruit kunt.