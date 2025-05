ASUS heeft ExpertWiFi-ecosysteem compleet: wat zijn de mogelijkheden?

ASUS heeft de afgelopen jaren gestaag gewerkt aan ExpertWifi, de (klein-)zakelijke lijn netwerkproducten die het voert. Inmiddels kunnen we spreken over een volledig ecosysteem. Hoe ziet dat eruit en wat kun je ermee? Wij doken er wat dieper in.

Vorig jaar schreven en publiceerden we een uitgebreide review van de ASUS ExpertWiFi EBM68. We waren in die review positief over deze mesh-wifi kit. De installatie is zo gepiept, de software biedt de nodige interessante mogelijkheden voor zakelijke gebruikers en ook op het gebied van de hardware biedt de ExpertWifi EBM68 behoorlijk wat interessante mogelijkheden.

Toch is een product zoals de ASUS ExpertWiFi EBM68 niet voor alle zakelijke omgevingen geschikt. Mesh-wifi is niet overal wenselijk of zelfs mogelijk en er is in de zakelijke markt ook behoefte aan zaken zoals switches, access points en VPN-routers, om maar een paar dingen te noemen.

Inmiddels heeft ASUS een volledig ecosysteem ontwikkeld. Naast de ExpertWiFi EBM68 is er de al wat oudere ExpertWiFi EBR63, maar tegenwoordig vooral ook de ExpertWiFi EBG19P, EBG15, EBP15 en EBA63. De twee EBG-modellen zijn routers, de EBP15 is een switch en de EBA63 een access point. Deze vier zullen dan ook de voornaamste focus zijn voor dit artikel.

Het hele ecosysteem of delen ervan

Met bovenstaande modellen is er voor vrijwel ieder klein tot middelgroot bedrijf dat het met name te doen is om netwerktoegang bieden voor de hele organisatie wel een combinatie te bedenken die voldoet aan de wensen en eisen. Je kunt er een volledig netwerk mee opbouwen, maar ook kiezen voor een of meerdere onderdelen ervan. Ieder onderdeel heeft een eigen embedded server en webinterface. Daarnaast kun je ieder onderdeel aansturen vanuit de ExpertWiFi-app. Dat is overigens vrij gebruikelijk. Dat zien we ook bij de concurrenten van ASUS in dit gedeelte van de markt.

Als je bijvoorbeeld al een goed presterende en optimaal ingerichte router hebt, hoef je die niet per se te vervangen. Vanuit het oogpunt van beheer is het uiteraard wel eenvoudiger om zoveel mogelijk binnen hetzelfde ecosysteem te doen. ASUS zal vast hopen dat de meeste klanten zo denken. Zeker als je als kleinere ondernemer je eigen netwerk aanlegt, zouden we dat in het algemeen ook zeker aanraden.

ExpertWiFi-routers: EBG15 en EBG19P

Voor we ingaan op enkele van de potentieel interessante mogelijkheden op het gebied van netwerkbeheer die ExpertWiFi biedt voor (klein-)zakelijke omgevingen, bespreken we eerst kort de vier apparaten die we hierboven hebben genoemd.

Kijken we naar de routers, dan biedt ASUS twee smaken: een met vijf netwerkpoorten (ASUS ExpertWiFi EBG15) en een met negen netwerkpoorten (ASUS ExpertWiFi EBG19P). Een van die poorten is een vaste WAN-poort, de overige zijn LAN-poorten. Bij beide modellen kunnen twee van die LAN-poorten omgezet worden in WAN-poorten. Hiermee is het mogelijk om WAN-failover in te stellen. Dat is handig als je meerdere internetverbindingen hebt of kunt aansluiten en je graag zekerder wilt zijn dat je organisatie nooit offline gaat. De USB 3.0-poort kun je daarnaast ook nog inzetten om een 5G-dongel op aan te sluiten. Dat kan handig zijn, al hangt het dan wel sterk af van waar je de router plaatst of het ook echt een goed werkende verbinding is.

ASUS ExpertWiFi EBG15

Naast het aantal poorten is het andere grote verschil tussen de twee routers dat de grotere van de twee, de ExpertWiFi EBG19P, PoE+ levert. Hiermee kan het onder andere access points en IP-camera’s van stroom voorzien. Het totale budget van de EBG19P bedraagt 123 watt volgens opgave van ASUS. Verdeeld over acht poorten betekent dat net iets meer dan 15 watt per poort. Dit is altijd goed om even door te rekenen als je op alle poorten PoE wilt gaan leveren. PoE+ kan weliswaar 30 watt per poort leveren (na verlies is dat doorgaans nog zo’n 25 watt per poort), maar dat is bij vrijwel geen enkel PoE-apparaat ook op alle poorten tegelijk mogelijk.

Beide routers zijn in de basis desktopmodellen. ASUS levert een boormal mee om de apparaten indien gewenst aan een muur te hangen. Er zitten geen beugels bij om ze in een rack te hangen. Dat is op zich niet gek, want dit zijn vrij kleine routers. Toch zijn er ook 8-poortsrouters waar grote beugels bij geleverd worden voor montage in een standaard 19-inch rack.

ASUS ExpertWiFi EBG19P

De prijzen voor de EBG15 en EBG19P liggen respectievelijk rond de 90 euro en 160 euro.

ExpertWiFi-switch: EBP15

Naast de twee routers heeft ASUS ook nog een switch in het ExpertWiFi-portfolio zitten, de ASUS ExpertWiFi EBP15. Deze switch is vooral handig als PoE+-uitbreiding voor een (ExpertWiFi-)netwerk. Er is in totaal 60 watt beschikbaar, verspreid over vier poorten. De vijfde poort op het apparaat is de uplink. Hij kan beheerd worden vanuit een ASUS ExpertWiFi-router via de ExpertWiFi AiMesh-functionaliteit, maar heeft ook een stand-alone mode.

ASUS ExpertWiFi EBP15

Voor de switch geldt hetzelfde als voor de routers als het gaat om montagemogelijkheden: desktop of muur, niet in een rack. PoE is nog altijd een vrij prijzige toevoeging aan een product. Hou rekening met gemiddeld zo’n 80 euro voor de ASUS ExpertWiFi EBP15.

ExpertWiFi-access point: EBA63

Het laatste apparaat dat we hier voorstellen is de ExpertWiFi EBA63. Dit is een 802.11ax access point met twee antennes voor 2,4 GHz en twee antennes voor 5 GHz. De maximale bandbreedte op de fysieke laag is in totaal een kleine 3000 Mbps (ruim 2400 Mbps op 5 GHz, 574 Mbps op 2,4 GHz). In de praktijk liggen deze bandbreedtes zoals waarschijnlijk bekend vele malen lager.

De ASUS ExpertWiFi EBA63 heeft niet enorm veel vermogen nodig om te functioneren. Hij verbruikt iets meer dan 9 watt. Dat betekent dat hij niet per se een PoE+ (802.3at)-switch nodig heeft voor de stroomvoorziening. Met PoE (802.3af) kan dat ook. Dat levert een kleine 13 watt per poort. Dit is handig als je al wat oudere PoE-apparatuur hebt. Daarnaast kan het ook de kosten drukken, want PoE wordt duurder naarmate er meer plusjes achter staan. Naast PoE+ is er namelijk ook nog het nog duurdere PoE++ (ook bekend als 4PPoE of 802.3bt).

ASUS ExpertWiFi EBA63

De ASUS ExpertWiFi EBA63 kan aan plafond of muur opgehangen worden. Wel is het goed om te weten dat er maar een enkele netwerkaansluiting op zit. Het is dus niet mogelijk om meerdere exemplaren aan elkaar te daisy-chainen. Ieder access point heeft een eigen kabel naar een switch of router nodig. De EBA63 is te koop vanaf zo’n 70 euro. Daarmee is het een goed betaalbaar model.

Gemaakt voor zelfbeheer

Met ExpertWiFi heeft ASUS een heel duidelijk segment van de markt voor ogen. Het richt zich niet zozeer op MSP’s die hun klanten een centraal beheerde omgeving willen aanbieden. Verwacht dus (vooralsnog) ook geen multi-tenant cloudomgeving waarvandaan dit soort partijen hun klanten kunnen bedienen. De controller zit ingebouwd in de producten. ASUS ExpertWiFi is een ecosysteem voor het MKB waarbij de nadruk ligt op die ondernemers en bedrijven die installatie en beheer zelf doen. Vanuit dat perspectief moet je dan ook naar dit ecosysteem kijken.

Self-Defined Network

Vorig jaar hebben we tijdens onze review van de ASUS ExpertWiFi EBM68 al de nodige zaken besproken waaruit de focus van ASUS op dit type ondernemers en organisaties blijkt. Een van de meest opvallende zaken is toch wel SDN, oftewel Self-Defined Network. Dit moet het ook voor wat minder onderlegde gebruikers eenvoudiger maken om de juiste keuzes te maken bij het opzetten van het netwerk. Het stelt ze in staat om op basis van scenario’s (hotel, kantoor, restaurant, winkelcentrum, etc.) meteen de juiste basisinstellingen te kiezen. Denk hierbij aan het al dan niet beschikbaar stellen van een captive portal voor gasten.

SDN haalt niet alle moeilijkheden en onzekerheden die gebruikers kunnen hebben volledig weg. Je moet nog steeds wel een klein beetje snappen waar je mee bezig bent, bijvoorbeeld als je meerdere locaties via VPN-tunnels met elkaar wilt verbinden. Dat zit niet in een van de scenario’s of standaard profielen ingebakken. Daarvoor moet je toch echt zelf aan de slag en de vereiste zaken invullen op de betreffende pagina.

Bewuster netwerken inrichten

Wat SDN wat ons betreft vooral goed doet, is dat het de installatie van een netwerk een stuk meer tot leven brengt. Mensen denken hierdoor als het goed is wat beter na over welk type netwerk ze aan het opzetten zijn. Gebruikers kunnen tot vijf verschillende SSID’s (met eigen VLAN’s) aanmaken. Dat zal voor de doelgroep van ASUS ExpertWiFi voldoende zijn, schatten we in. De netwerken die je aanlegt binnen het ExpertWiFi-ecosysteem herstellen zichzelf ook daar waar mogelijk als er iets misgaat. Begeeft de kabel van een van de access points het bijvoorbeeld, dan zal deze proberen om via een draadloze mesh-verbinding met een ander access point het netwerk te herstellen.

Wil je graag alles zelf instellen, dan kan dat uiteraard ook. Je hoeft SDN niet te gebruiken, als je dat niet wilt. Op de ASUS ExpertWiFi EBM68 kun voor zover wij zien alles wat je nodig kunt hebben in een kleinzakelijke omgeving handmatig instellen. Op netwerkgebied voor de wifi, LAN en WAN (inclusief Dual WAN in combinatie met een USB-dongel of een LAN-poort), maar zeker ook op het gebied van toegangsrechten. Zo is het mogelijk om specifieke sites te blokkeren, maar bijvoorbeeld ook peer-to-peer en ftp-verkeer. Specifieke apparaten kunnen ook de toegang ontzegd worden, al dan niet op specifieke dagen en tijden. Dankzij QoS kun je ervoor zorgen dat apparaten of verkeer dat altijd een goede verbinding nodig heeft, ook altijd voorrang krijgt.

Gratis AiProtection Pro

Een ander opvallend onderdeel van het ASUS ExpertWiFi-ecosysteem is dat gebruikers er gratis extra security bij ontvangen. ASUS biedt in de routers AiProtection Pro aan, zonder dat gebruikers daar een extra abonnement voor af moeten sluiten. Dat is onder de motorkap een Trend Micro-engine die het netwerk moet beveiligen tegen allerhande dreigingen.

AiProtection geeft allereerst een Router Security Assessment. Dit gaat voorbij aan de standaard controle van de sterkte van het wachtwoord voor router en draadloze netwerken, al doet het dat ook. Het laat ook zien of UPnP ingeschakeld staat bijvoorbeeld, iets wat je vanuit securityperspectief beter niet ingeschakeld kunt hebben, behalve als je het echt gebruikt en het goed in de gaten houdt.

Je kunt op deze pagina ook enkele diensten van Trend Micro inschakelen. Zo kun je bekende kwaadaardige websites blokkeren en is er de mogelijkheid om IPS (Intrusion Prevention System) in te schakelen. Dit heeft als doel om apparaten in het netwerk te beschermen tegen spam en DDoS-aanvallen en moet de router zelf beschermen tegen aanvallen. Het werkt twee kanten op, ook uitgaande pakketjes die niet deugen pikt het eruit. Dat is althans de belofte. Verder kan AiProtection ervoor zorgen dat geïnfecteerde apparaten niet verder misbruikt kunnen worden door bijvoorbeeld botnets.

Tot slot biedt AiProtection ook nog behoorlijk wat inzicht in wat het zoal heeft tegengehouden en heeft gedetecteerd. Hier kun je foutief geblokkeerde websites overigens ook whitelisten. Het is eveneens mogelijk om de gevonden kwetsbaarheden en acties die zijn ondernomen te downloaden en elders op te slaan.

Conclusie

Met het totaalplaatje van apparaten binnen het ExpertWiFi-ecosysteem, gekoppeld aan eenvoudige installatie en eveneens eenvoudig beheer, met daarbij ook nog een extra laag security met AiProtection Pro, heeft ASUS best een interessant aanbod voor ondernemers en organisaties die hun IT zelf regelen en onderhouden. Het moet met dit ecosysteem mogelijk zijn om vrij eenvoudig ook wat grotere panden van een functioneel netwerk te voorzien.

ASUS ExpertWiFi mag dan op het eerste gezicht wellicht niet bulken van de geavanceerde functionaliteit, maar dat hoeft ook helemaal niet. ASUS weet heel goed wie het wil bereiken en aanspreken. Ondernemers en organisaties die zich herkennen in de profielschets voor ASUS ExpertWiFi zouden we dan ook zeker aanraden om het te overwegen. Het biedt een vrij compleet (klein-)zakelijk netwerk aan tegen een relatief lage TCO. Dat is uiteindelijk waar het voor een belangrijk deel om draait.