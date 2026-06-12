Kioxia neemt koppositie over van Toyota op Japanse beurs

Kioxia Holdings heeft Toyota Motor voorbijgestreefd als het beursgenoteerde bedrijf met de hoogste marktwaarde van Japan. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de aanhoudende belangstelling van beleggers voor ondernemingen die profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.

Het aandeel van Kioxia steeg vrijdag met 7,6 procent, meldt Bloomberg. Daarmee kwam de beurswaarde van het bedrijf uit boven 44 biljoen yen, omgerekend ongeveer 274 miljard dollar. Toyota sloot dezelfde handelsdag af op een marktkapitalisatie van 43,8 biljoen yen. De berekeningen zijn gebaseerd op het totale aantal uitstaande aandelen, inclusief eigen aandelen die bedrijven hebben ingekocht.

De verschuiving aan de top van de Japanse beurs weerspiegelt de sterke belangstelling voor de halfgeleidersector. Producenten van chips die worden ingezet in AI-datacenters zien hun waarderingen wereldwijd oplopen door de groeiende vraag naar rekenkracht en geheugen.

Voor Kioxia betekent dit een uitzonderlijk sterk beursjaar. Sinds januari is de koers van het aandeel met meer dan 670 procent gestegen. Daarmee behoort het concern tot de best presterende ondernemingen binnen de MSCI World Index.

AI drijft waarderingen op

Volgens marktanalist Shuutarou Yasuda van Tokai Tokyo Intelligence Laboratory laat de ontwikkeling zien hoe internationale beleggers hun aandacht steeds nadrukkelijker richten op producenten van geheugenchips. Hij noemt de opmars van Kioxia symbolisch voor de verschuiving die momenteel plaatsvindt op de aandelenmarkten.

Ook andere technologiebedrijven profiteren van de belangstelling voor AI. In de lijst van grootste Japanse beursfondsen staan inmiddels onder meer Murata Manufacturing, leverancier van componenten voor AI-datacenters, en chiptestspecialist Advantest.

Toyota verloor eerder deze maand al tijdelijk zijn positie als grootste beursfonds aan SoftBank Group. Die stijging werd destijds toegeschreven aan enthousiasme rond de betrokkenheid van SoftBank bij OpenAI. Inmiddels is SoftBank teruggezakt naar de vierde plaats nadat de technologieaandelen onder druk kwamen te staan door een bredere verkoopgolf op de markt.

Oorsprong bij Toshiba

Kioxia ontstond uit de geheugenchipactiviteiten van Toshiba. Die divisie speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van NAND-flashgeheugen. In 2018 werd het onderdeel afgesplitst en verkocht aan een investeerdersgroep onder leiding van Bain Capital. Een jaar later kreeg het bedrijf de naam Kioxia. De beursgang volgde ongeveer anderhalf jaar geleden.

Toyota heeft het op de beurs juist moeilijker gehad. Het aandeel verloor dit jaar circa 17 procent van zijn waarde en bleef daarmee achter bij de bredere marktontwikkeling. Volgens Bloomberg spelen zorgen over spanningen in het Midden-Oosten en hogere olieprijzen daarbij een rol. Daarnaast staat de automobielsector voor de uitdaging om te investeren in elektrische voertuigen en softwaretechnologie, wat volgens het persbureau druk zet op de groeiverwachtingen van de sector.