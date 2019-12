Review – Dynabook Portégé A30-E

Na enkele jaren van afwezigheid worden we op de redactie van Techzine verrast met een geheel nieuwe Portégé subnotebook met een herkenbare Toshiba look & Feel. ‘Portégé’ laat, net als ‘Tecra’ en ‘Satellite’, een echo uit het verleden horen. Een echo uit het tijdperk toen Toshiba als marktleider met de scepter zwaaide. Tegenwoordig worden de Portégé, Satellite en Tecra modellen verkocht onder de Dynabook merknaam. Een nieuwe naam voor een vertrouwd concept. Heeft deze nieuwe ultra-portable Portégé nog steeds dezelfde magie als in vroegere tijden?

We leven in een tijdperk waarbij smartphones en tablets voor een steeds bredere toepassing worden ingezet. In het onderwijs wordt vooral gebruik gemaakt van goedkope Chromebooks en in business omgevingen grijpen we maar al te graag naar krachtige en mooie slank gestileerde highend laptops met een chique aluminium behuizing. Tussen de budget-vriendelijke Chromebooks en de highend aluminium laptops is de keuze uit een lichte, krachtige en handzame ultra portable van een A-merk fabrikant met een meer bescheiden prijskaartje echter al jaren magertjes.

Als je je afvraagt waar Toshiba al die jaren was, dan kunnen we melden dat Toshiba een wat lastigere periode (met onder andere een nieuwe eigenaar) achter de rug heeft. Niet voor niets hebben we al even niets van de Toshiba notebook divisie vernomen. Nu komt daar dus verandering in. De fabrikant introduceert een mooie range aan kwalitatief goede business notebooks in de model lijnen Tecra, Satellite en Portégé zoals we dit al jaren gewend waren.

Control-alt-delete

Wij vinden het een goede ontwikkeling om te zien dat Toshiba na een ingrijpende corporate ‘reset’ weer gezond en wel is herrezen op de notebook markt. Verschillende bedrijfsonderdelen zijn inmiddels afgestoten of verzelfstandigd en in het eerste kwartaal van 2019 heeft Toshiba ook haar Europese dochteronderneming Toshiba Client Solutions omgedoopt tot Dynabook Europe GmbH. Alle nieuw geproduceerde Tecra, Satellite en Portégé zullen vanaf nu dus worden uitgeleverd onder de nieuwe Dynabook merknaam. De levering en nazorg van zowel de Dynabook en Toshiba laptops wordt echter als vanouds door Toshiba Nederland verzorgd. Feitelijk is er voor de buitenwereld dus niet heel veel aan verandering onderhevig.

Look & Feel

Op de redactie ontvangen we de Portégé A30-E subnotebook. Het eerste dat ons direct opvalt is het lage gewicht van deze compacte laptop. De weegschaal verraadt een gewicht van slechts 1,2 kilogram. Zelfs in een tijd waarbij we worden overspoeld met superlichte MacBook Air clones, is het gewicht van deze Dynabook zelfs nog een haar lichter. Deze Portégé A30 is geheel vervaardigd uit kunststof, maar hierbij willen we dit niet als minpunt bestempelen. Zoals we al hebben aangegeven is het gewicht, of liever het gebrek hieraan, een belangrijke factor geweest in de keuze voor dit materiaal. Bovendien heeft deze materiaalkeuze ook een significant kostenverlagend effect en is bovenal minder gevoelig voor lelijke deuken.

Bekende look & feel. Heerlijk compact voor onderweg.

Hoewel de uitstraling minder highend is dan een aluminium variant, zijn we zeer content met de afwerking, configuratie en features van deze compacte Dynabook. De onderzijde van de laptop heeft een mesh-motief waarmee deze heerlijk stabiel op schoot blijft liggen wanneer je er onderweg op werkt. De deksel heeft een fijn patroon van horizontale lijnen waarmee de laptop een beetje meer cachet heeft en bovendien een goede grip levert tijdens alledaags gebruik. Ook de stijfheid van de behuizing is prima in orde. We moeten een flinke kracht op de bezel uitoefenen om deze te torderen.

Door het Mesh-motief onderop de bezem blijft de laptop stabiel op schoot liggen.

Configuratie

Deze Dynabook Portégé is gebouwd met duurzaamheid en betrouwbaarheid als uitgangspunten. Hierbij voldoet de laptop aan strenge militaire specificaties, zodat de temperatuur en luchtvochtigheid op de lange duur geen invloed hebben op de betrouwbaarheid van het systeem. Op het gebied van beveiliging zet Dynabook met de implementatie van een eigen BIOS en TPM-securitychip en biometrische authenticatie direct een hele goede stap.

De configuratie van deze notebook herbergt zo op het eerste gezicht niet heel erg veel om erg lang bij stil te staan, laat staan om van te watertanden. De Dynabook Portégé A30-E heeft een mainstream 8e generatie Intel Core i7 8550-U quad-core processor met een kloksnelheid van 2GHz (4GHz in Turbo Mode), een 512GB TB M.2 Solid State Drive van Samsung en een werkgeheugen van 16GB. Wij ontvangen echter ook hier een opgewaardeerde configuratie met een 1TB SSD en een werkgeheugen van 24GB. We zijn dus benieuwd of we dit in de prestaties van deze Dynabook terug zullen zien.

Deze notebook is voorzien van een niet-glanzend 13,3-inch edge-lid Full-HD 166dpi LCD beeldscherm. De grafische zijde wordt verzorgd door een Intel UHD Graphics 620 grafische chip zonder hardware versnelling. Boven het scherm heeft de Portégé A30-E een ingebouwde camera, een status LED en twee microfoons. De webcam is relatief lichtsterk en is uiteraard geschikt voor Microsoft Hello gezichtsherkenning. Onderop de notebook heeft Toshiba twee luidsprekers geplaatst die het geluid in stereo naar voren afstralen. De geluidskwaliteit is uiteraard niet van audiofiel niveau, maar desondanks zijn de systeemnotificaties duidelijk en zijn stemmen prima verstaanbaar.

Keyboard

Ook het vol formaat keyboard (met verlichting) dat Dynabook heeft verkozen voldoet perfect. De toetsen leveren door de langere travel een uitstekend gevoel en ervaren een duidelijk drukpunt. Wij verkiezen de ultra betrouwbare conventionele keyboards met een flinke afstand in ieder geval boven elke andere vorm van low-profile keyboards. Wij verdienen onze boterham immers met het schrijven van teksten en kunnen niet vertrouwen op keyboards die om het minste stofje niet meer functioneren. Perfecte keuze dus.

Prettig touchpad met een handige vingerafdruk scanner

De touchpad is net iets links van het midden in de bezel geplaatst en is gemakkelijk met beide duimen te bedienen. De touchpad is uiteraard voorzien van de gebruikelijke multitouch technologie en heeft in de linker bovenhoek een vingerafdrukscanner voor een snelle toegang via Windows Hello. Hiernaast kan met een optionele smartcard een tweestapsverificatie in combinatie met Windows Hello worden toegepast. Keurig.

Features

De fabrikant maakt ons bovendien zeer gelukkig met de vele features die deze compacte business laptop heeft meegekregen. Aan de linkerzijde van de behuizing heeft de notebook een aansluiting voor een netspanningsadapter, een USB 3.0 Type-C poort, een HDMI-aansluiting, een 3,5mm headphones jack en een micro-SD cardslot. Een VGA-poort behoort niet tot de basisuitrusting, maar indien een VGA-connectie gewenst is kan er gebruik worden gemaakt van een USB dongle. Rechts heeft de laptop twee USB 3.0 Type-A poorten waarbij een van de poorten is voorzien van een laadfunctie. Verder heeft deze laptop een slot voor een Kensington Lock en is naast wifi ook voorzien van een RJ-45 gigabit netwerkaansluiting. Vooral deze laatste aansluiting missen we bij het merendeel van de trendy gestileerde ‘fashion’ laptops, maar Dynabook levert het dus wel.

Power, USB-A, USB-C, HDMI en headphones

Meer USB en… een RJ45 netwerkaansluiting. Reuze handig bij klanten.

Performance

Om een goed beeld te krijgen van de processorkracht en flexibiliteit in het gebruik van de verschillende applicaties waarmee deze Dynabook overweg kan, draaien we wederom onze vaste suite aan benchmarks. Aangezien we niet te maken hebben met een highend notebook en deze ook niet is uitgerust met custom chips of additionele hardware versnellers, houden we er rekening mee dat deze compacte lichtgewicht in een vergelijkbare performanceklasse zal vallen. Wel heeft deze laptop een bovengemiddelde geheugenruimte en wellicht kan dit de performance licht naar boven bijstellen.

Beeldprestaties

Normaal gesproken beginnen we graag met het meten van de kleurruimte van het beeldscherm. Voor ons een uitstekende indicatie of we het scherm kunnen vertrouwen op kleurechtheid op het moment dat we foto’s van reportages of van een fotosessie onderweg willen bewerken. Hiervoor maken we gebruik van onze oude, maar vertrouwde Spyder5 Elite calibratietool van Datacolor. Helaas ondervindt het Windows 10 operating system al sinds mei 2019 een hardnekkige bug waardoor we geen kleurprofiel na het uitvoeren van de metingen kunnen wegschrijven. Een issue die de koning van de dagelijkse software en security updates in een half jaar tijd nog niet heeft weten op te lossen. We komen hierdoor niet verder dan het melden dat de kleuren mooi helder en levendig zijn.

Oren en ogen.

Testresultaten

Volgens de Cinebench R15 CPU benchmark is deze Dynabook met een score van 458 cb geen echte hardloper, maar heeft deze wel weer voldoende processorkracht voor het draaien van de meeste kantoortoepassingen en zwaardere applicaties zoals de basic fotobewerkingssoftware. Met 46.27 fps tijdens de OpelGL benchmark valt de score wel hoger uit dan het gros van de subnotebooks, maar desondanks zijn het geen scores waarvan we van onze stoel vallen. Dit beeld wordt bevestigd wanneer we de Fire Strike Extreme benchmark van 3DMark uitvoeren. Met een 3DMark FSE score van 501 presteert deze Dynabook marginaal beter dan een doorsnee office pc en laat applicaties relatief vlotjes lopen, maar ligt qua prestaties een derde onder het niveau van de gemiddelde notebook en het is hiermee beslist geen gaming notebook of een notebook voor zware grafische applicaties. Zet je de Portégé hierbij toch onder druk, dan laat deze zich al snel met de ietwat rumoerige ventilator horen.

Vlot en licht. Bij een hogere belasting laat de ventilator zich wel horen.

Wanneer we de PCMark 8 benchmarkt draaien worden we daarentegen wel weer verrast met relatief hoge scores. De Home Conventional benchmark noteert met 3284 een score die een derde hoger ligt dan de gemiddelde notebook en de Creative benchmark laat met 3387 punten zelfs een verdubbeling zien ten opzichte van de score van een reguliere office pc. Wij verwachten dat vooral het hoge werkgeheugen van 24GB de PCMark 8 prestaties ten goede komen. We zijn ook bijzonder content met een Storage 2.0 bandbreedte van gemiddeld 543,3 MB/s en een PCMark 8 score van 5081. Niet alleen de harddisk, maar ook de databus is prima opgewassen tegen de hoge datastroom. Dit betekent dat het opslaan van full frame foto’s, Adobe bestanden en het periodiek opslaan van omvangrijke Office documenten heerlijk vlotjes verloopt.

Batterymark 3.0 heeft een duur van 5 uur en 52 minuten wat correspondeert met een score van 2154 punten. Hiermee ligt de accuduur van deze laptop net een fractie onder de accuduur van een gemiddelde laptop, maar wanneer we hierbij rekening houden met de compacte bouwwijze van deze zogenaamde subnotebook, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat dit een indrukwekkende score is voor dit type laptop. Hierbij is er zelfs nog zo’n 20 procent van de acculading over waarmee de notebook, volgens het Windows OS, afhankelijk van de gebruikte applicatie nog tussen de twee en drie en een half uur mee toe kan. Laat het in de realiteit een half uurtje zijn, het is alles bij elkaar ruim voldoende voor een productieve werkdag zonder oplader. De claim van 14 uur werken door de fabrikant is bij normaal gebruik waarschijnlijk best haalbaar.

Ons oordeel

Wij hebben al jaren een zwak voor de Portégé modellen van het voormalige Toshiba en we kunnen dan ook niet gelukkiger zijn met de introductie van deze nieuwe 13,3 inch Dynabook Portégé. De prestaties van de door ons ontvangen configuratie zijn subliem, het gewicht licht genoeg om deze laptop mee te slepen op een lange intercontinentale trips en de accuduur ruim genoeg zodat we voor ons gevoel oneindig lang met deze voortreffelijke notebook kunnen doorwerken. Dit is immers precies wat deze Dynabook Portégé is. Een werkpaard. Klein werkpaard, dat dan weer wel. Misschien kunnen we deze Portégé beter betitelen als een volbloed Mustang. Op performance komt deze in elk geval niets te kort.

De garantietermijn van de 13,3 inch Dynabook Portégé bedraagt 1 jaar EMEA bring-in en is uitbreidbaar tot maximaal 4 jaar. Optioneel is tevens een on-site service garantie mogelijk. Advies verkoopprijs begint bij een investering vanaf 809 euro exclusief de BTW. Helaas wordt de prijs van de door ons gereviewde configuratie ons op herhaaldelijk verzoek niet medegedeeld.

Kanttekeningen

Hoewel we zeer content zijn met de look, feel en prestaties van deze Dynabook laptop, zijn er een paar kleine zaken waar we wat kritischer over zijn. In de eerste plaats is de deksel relatief flexibel en met weinig moeite kunnen we het scherm buigen tot een punt waarbij we dit ‘ongezond’ achten. Nu zien we geen kleurvlekken wanneer we een puntbelasting op de deksel zetten of deze over-torderen. Toch hebben we het gevoel dat het dunne scherm met enige zorg dient te worden behandeld om langdurig van deze laptop te kunnen blijven genieten. Het materiaal van de behuizing is door het reliëf minder goed bestand tegen vette vingers en vuil blijft gemakkelijk in de fijne decoratieve groeven achter.

Het keyboard functioneert perfect, maar deze veert vooral in het midden, ter hoogte van het numerieke keypad, redelijk ver op. Alsof de keyboard onder spanning in de behuizing is gemonteerd. Dit doet niets af aan de werking, maar het ziet er onnodig goedkoop uit. Tenslotte ervaren we de scherpe randen bij, met name, de polssteunen als oncomfortabel. Zeker bij langdurig gebruik irriteren de ietwat gekartelde randen en de linker onder hoek in de pols. Dit maakt langdurig werken op deze notebook niet voor iedereen een feest. Een minimaal 45’ facet bij de randafwerking zou dit ongemak voor een deel weg kunnen nemen.



Ietwat scherpe randjes en hoekjes.

Conclusie

Na jaren van afwezigheid is de compacte en reislustige Portégé subnotebook weer terug. En hoe. Op het gebied van prijs, performance en uitrusting springt deze vederlichte laptop met een gestrekt been in de zakelijke markt die momenteel wordt overheerst door lichte maar prijzige lifestyle notebooks en gewichtige desktopvervangers. Hoewel we de vertrouwde Toshiba merknaam op de bezel moeten missen, heeft deze nieuwe Dynabook laptop nog steeds de vertrouwde Toshiba Look & Feel.

