Dynabook heeft onlangs een aantal nieuwe zakelijke Satellite Pro C40D-B laptops geïntroduceerd. De laptops zijn gebaseerd op AMD Ryzen 5- of 7-processors.

De nu uitgebrachte laptops, die door hun relatief lage gewicht zeer geschikt zijn voor hybride werken, beschikken naar keuze over AMD Ryzen 5 5600U- of Ryzen7 5800U-processors. Deze processors worden in combinatie geleverd met Radeon Graphics GPU’s. Ook zijn ze voorzien van tot 32GB aan intern DDR4-geheugen in twee configureerbare slots. SSD-storagecapaciteit is beschikbaar tot 512GB.

Securityfunctionaliteit wordt geleverd via een op firmware gebaseerde TPM 2.0-module. Hierdoor wordt gevoelige data op het device versleuteld. De optionele SecurePad-vingerafdrukscanner voegt extra security toe en beschermt tegen niet-geautoriseerde toegang. Een optioneel Kensington Security Slot helpt fysieke diefstal te voorkomen.

Connectiviteit

Op het gebied van connectiviteit beschikken de Satellite Pro C40D-B laptops onder meer over een USB Type-C-aansluiting voor zowel laden als data-overdracht, een HDMI-aansluiting, twee USB Type-A 3.1-aansluitingen en een MicroSD-kaartlezer. WiFi 802.11 AC, Bluetooth 5.0 en een Gigabit-LAN-ingang zorgen voor snelle verbindingen en hoge downloadsnelheden.

Overige functionaliteit

De zakelijke laptops beschikken daarnaast over een hoogwaardige webcam, stereospeakers, een microfoon met Cortana-ondersteuning, een 14-inch-scherm en een batterijlevensduur van 11,5 uur. De Dynabook Satellite Pro C40D-B laptops zijn vanaf juni leverbaar. De prijzen zijn nog niet bekend.