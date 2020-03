Waarom is hybrid cloud populair in enterprise IT?

Nutanix heeft voor de nieuwe Enterprise Cloud Index onderzoek gedaan naar de inzet van de cloud bij enterprise-organisaties, en de adoptie daarvan in de toekomst. 2.650 IT-beslissers over de hele wereld werden ondervraagd over waar ze hun bedrijfsapplicaties draaien, waar ze die in de toekomst willen draaien, wat de grootste uitdagingen zijn in de cloud en hoe hun cloud-activiteiten in verhouding staan tot andere IT-activiteiten binnen hun bedrijf.

Uit het onderzoek blijkt dat de hybride cloud veruit de populairste cloudstrategie is, vanwege de flexibiliteit die deze aanpak biedt. Iedere applicatie kan zo worden afgestemd op het ideale type cloud. Ook wordt de hybride aanpak gezien als het best beveiligd. Wel was er een lichte daling te zien ten opzichte van 2018, volgens Nutanix vanwege een gebrek aan tools voor het managen van de hybride cloud.

On-premise weer populairder?

Een erg verrassende uitkomst van het onderzoek is onder meer dat bepaalde applicaties van de cloud terug naar on-premise worden gemigreerd, omdat de configuratie dan makkelijker aan te passen is. Verder liet 60 procent van de IT-professionals weten dat security met ruime afstand de hoogste prioriteit heeft bij het selecteren van een strategie. Traditionele datacenters worden bovendien weer iets meer gebruikt, en een kwart van alle ondervraagden gaf aan überhaupt geen cloudtechnologie te gebruiken in hun bedrijf. Dit zou volgens de ondervraagden wel binnen een jaar zakken naar ongeveer 6,5 procent.

Verder onderzoek deed Nutanix naar welke applicaties waar draaien, welke technologieën de grootste impact hadden op cloudstrategieën en welke uitdagingen het meest voorkwamen bij het implementeren van cloudtechnologie. Dit en meer is te lezen in de Enterprise Cloud Index van Nutanix. Registreer dus hieronder om de volledige whitepaper te ontvangen!