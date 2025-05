Hoe Nutanix Nutanix gebruikt

Grote IT-spelers hebben het voordeel dat hun eigen oplossing ook voor henzelf van pas kunnen komen. Tijdens Nutanix .NEXT 2025 hoorden we van Chief Information Officer Rami Mazid hoe zijn bedrijf het Nutanix-platform benut.

Mazid werkt inmiddels twee jaar als CIO bij Nutanix, met eerdere rollen bij onder meer Deloitte, Cisco en eBay. De belangrijkste reden om voor Nutanix als werkgever te kiezen was de moeite die complexe IT-omgevingen hem bijna drie decennia had opgeleverd. Die complexiteit was het grootste struikelblok voor de poging om de beschikbare IT-middelen optimaal te gebruiken. Het doel van Nutanix is precies deze optimalisatie en tegelijkertijd een vereenvoudiging van deze infrastructuur. Kortom: werken bij Nutanix was een “droom”, zo stelde hij vorig jaar al tijdens .NEXT 2024. Daarbij hoorden we al wat zaken over de eigen inzet van het Nutanix-platform, waar we ons nu in verdiepen.

Zelf was Mazid bij Cisco of eBay nooit een Nutanix-klant. Voor eerstgenoemde is dat vrij logisch. Hij vertrok namelijk begin 2014 bij dat bedrijf, toen Nutanix nog in de kinderschoenen stond. Bij eBay was het platform ten tijde van Mazid’s aankomst in 2015 grotendeels legacy. Tot zijn laatste jaar bij de e-commerce-reus (2023) kwam Nutanix niet als een optie naar voren; nu zou dat vermoedelijk anders zijn.

Nutanix on Nutanix

De eigen inzet van Nutanix is “een van onze grote strategische initiatieven”, aldus Mazid, kort samengevat als “Nutanix on Nutanix”. Een intern cross-functioneel team komt tweemaal per maand samen en communiceert volop met de productdivisie, R&D, support en andere diensten. De eigen “redelijk grote” IT-omgeving geldt vanzelfsprekend als early adopter, waarbij nieuwe oplossingen direct flink op de proef worden gesteld. Ook heeft het een invloed op de roadmap. De uitrol van Nutanix bij Nutanix vindt plaats via de drie hyperscalers en zeven datacenters, aldus Mazid.

We hoorden vorig jaar dat men bij Nutanix 28.000 nodes, 7.500 blocks (bestaande uit 1-4 nodes), 152 clusters, 21.000 statische VM’s en 50-100.000 dynamische VM’s heeft. Ongeveer de helft van de statische VM’s draait op één van de public clouds. Zo simuleert het bedrijf niet alleen de werkelijke functionaliteit van het eigen platform voor hybrid multicloud klanten, maar beleeft het zelf hoe het platform op schaal opereert. Dit alles vanuit één interface, de clichématige doch felbegeerde ‘single pane of glass’, want “anders had ik een leger nodig om [de IT-omgeving] te beheren”, aldus Mazid. Zo’n 110 medewerkers moeten binnen Nutanix de eigen infrastructuur, het netwerk, de dagelijkse operaties, end-user diensten en meer draaiende houden. “Als ik niet op Nutanix zou werken, zou ik 200 mensen nodig hebben om zoveel VM’s en een dermate grote IT-omgeving te draaien.”

Dit alles klinkt niet zo gek. We hebben vaak gehoord dat vendoren “één van de meest kritische klanten” zijn van zichzelf, “customer zero”, of iets dergelijks. Toch zijn wat extra details over Nutanix’ eigen gebruik nuttig om het perspectief van het bedrijf beter te vatten. Zo merkt Mazid op dat Nutanix in de begindagen net als hun latere klanten een VMware-vertrek beleefde. Dat vond niet plaats onder de gedwongen prijsstijgingen onder Broadcom, toegegeven, maar de aard van VM-migraties is niet fundamenteel veranderd.

Ook als het om cloudproviders gaat, bleek er vanaf de komst van Mazid aardig wat te besparen. Binnen een jaar (2023-2024) ging er 2,8-3 miljoen dollar af van de facturen bij AWS, Azure en Google Cloud. Het grote voordeel is dat Mazid door deze kostenbesparingen niet om extra investeringsgeld hoeft te vragen bij de CFO.

Verschillende eisen

Wat andere feiten die Mazid benoemt: 68 procent van Nutanix’ eigen omgeving is on-prem, 27 procent in de public cloud en de resterende 5 procent aan de edge. Het bedrijf zelf is in zowel Noord-Amerika, Azië en Europa zeer actief. Laatstgenoemde is de lastigste compliance-regio, vertelt de Nutanix-CIO niet geheel verrassend. Daarbij helpt de eigen oplossing enorm om het beheer van deze complexe wereldwijde IT-omgeving te vereenvoudigen. Anders, zo merkt Mazid op, moet je twee verschillende skillsets ontwikkelen voor respectievelijk on-prem en de cloud.

Daarom ontstaan sommige Nutanix-oplossingen die van pas komen voor de eigen inzet. We denken hierbij al gauw aan innovaties tijdens .NEXT 2025, zoals het vernieuwde Nutanix Enterprise AI met gedeelde LLM-endpoints voor een snellere agentic AI-uitrol.

Daarbij hoort eveneens een eigen “AI farm” waarop de AI-initiatieven van Nutanix worden uitgeplozen. AI wordt door Nutanix ingezet voor de klantenservice, sales en Federated Search. Eerstgenoemde manifesteert zich als een AI-tool voor zelfstandige hulp via de backend. Hierdoor zijn de lopende tickets van tienduizenden naar duizenden gegaan. Dit scheelt nogal wat tijd, aangezien het merendeel van de problemen vrij simpel van aard zijn, zoals een vergeten wachtwoord. Ook regelt het zaken als provisioning op basis van het profiel van de gebruiker. Deze AI-tool is te contacteren via Slack en is verder verbonden met ServiceNow. Federated Search, dat werd geïntroduceerd in de lente van 2023 op basis van Nutanix Objects (binnen Nutanix Unified Storage), maakt het mogelijk een globale namespace te gebruiken voor meerdere Nutanix object stores. Hierdoor kan Nutanix-personeel met zo min mogelijk frictie de juiste data vinden, waar deze zich ook bevindt.

Onder de streep komt dit neer op een interne Net Promoter Score van 92 procent, zo stelt Mazid. “Onze First Contact Resolution (FCR)-rating voor het verzoek van interne diensten is 98 procent.” Met andere woorden: bijna alle IT-zaken waarbij Nutanix-engineers hulp behoeven, worden direct op de juiste manier afgehandeld. Het gemiddelde wereldwijd is 70 procent. Dit terwijl de IT’ers bij Nutanix volgens Mazid nogal veeleisend zijn, iets dat vrij logisch is gezien de technische aard van het bedrijf.

Tot slot somt Mazid op welke rol hij voorziet voor de IT-afdeling onder de CIO, zowel binnen Nutanix zelf als in de gehele industrie. Doordat deze afdelingen elk jaar worden uitgedaagd met krimpende budgetten, moeten CIO’s en IT-beslissers volgens hem zo innovatief mogelijk zijn om elke geïnvesteerde dollar optimaal te benutten, inclusief de zelf ontwikkelde tools. “Het zou je verwonderen hoe snel je een optimalisatie kan vangen door dat te doen.”