De inzet van cloud services is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit vanwege digitale transformatie-initiatieven en een versnelling tijdens de Covid-19-pandemie. Tegelijkertijd bleef bij veel organisaties het moderniseringstempo van de beveiligingsstrategie achter. Daardoor loopt data gevaar.

Bedrijven zijn zich er bewust van dat investeren in databescherming belangrijk is. Onderzoek toont namelijk aan dat steeds meer geïnvesteerd wordt in het beveiligen van moderne workloads. De workloads worden vaak gehost in de cloud. Stimulans voor het verbeteren van gegevensbeveiliging is het inzicht dat het voor organisaties niet de vraag is óf, maar wanneer ze te maken krijgen met cyberaanvallen.

Vooral ransomware is een significante dreiging. Zo heeft driekwart van de organisaties met ten minste een ransomwareaanval te maken gehad. Betrouwbaar herstel maakt deel uit van de strategie om voorbereid te zijn op cybercriminaliteit. In dat opzicht wordt erkend dat ransomware een calamiteit is en dat georkestreerd herstel vanuit backups een kritiek onderdeel is van elk cyber- en backup/disaster recoveryplan.

Daarnaast valt 40 procent van de servers wereldwijd ten minste één keer per jaar uit. Ook dan is databeschikbaarheid kritiek, zodat alles weer snel en betrouwbaar hersteld kan worden.

Voor bedrijven zijn er genoeg redenen om beter over hun databeschermingsstrategie na te denken. Ben je benieuwd waar je precies rekening mee moet houden? Via onderstaand formulier download je een formulier dat het verder toelicht.