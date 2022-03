De afgelopen jaren vond een aanzienlijke IT-modernisering plaats. Dit vanwege lopende initiatieven rond digitale transformatie, maar ook een versnelde adoptie van de cloud tijdens de Covid-19-pandemie. Heeft dat moderniseringstempo ook invloed op de databeschermingsstrategie? En wat betekent het voor databescherming in 2022 en daarna?

Tussen oktober 2021 en december 2021 werden meer dan 3.000 IT-professionals en -decision makers ondervraagd. In het bijzonder was er aandacht voor de strategie, uitdagingen en drijfveren rond IT en databescherming. Nagenoeg alle ondervraagden werken in een organisatie met meer dan 1.000 werknemers. De bedrijven komen uit 28 verschillende landen.

Over het algemeen verwachten de IT-professionals en -decision makers hun budget voor databescherming dit jaar met 5,9 procent te verhogen. Databescherming betekent in dit geval zowel backup als Business Continuity/Disaster Recovery. De verhoogde investeringen zijn logisch wanneer je je bedenkt dat productieomgevingen steeds diverser worden. On premises IT leek weliswaar te stagneren door de pandemie en supply chain-problemen, maar tegelijkertijd versnelden cloud-initiatieven om dezelfde redenen.

Het is voor de derde keer dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit keer wilde men in het bijzonder de verschuiving in databeschermingszorgen en -strategieën kwantificeren. Daarnaast was er een focus op het huidige databeschermings-, disaster recovery-, cybersecurity- en containermarktlandschap. Daaruit zijn een aantal interessante inzichten en trends gekomen.