De 3-2-1-1-0-strategie maakt data veiliger

Databeveiliging is een topprioriteit voor elke organisatie. Maar wat is de optimale strategie om gegevens zo veilig mogelijk te houden?

Het hebben van een sterk en betrouwbaar backupplan is cruciaal vanwege de risico’s van ransomware, storingen en het onbedoeld wissen van gegevens. Hoewel de 3-2-1-upregel lange tijd werd beschouwd als de beste methode voor databeveiliging, maken nieuwe technologieën het noodzakelijk om te upgraden naar het 3-2-1-1-0-plan.

In samenwerking met Synology bieden we een document aan dat je helpt bij het implementeren van de 3-2-1-1-0-strategie. Deze methode omvat het gebruik van drie kopieën van data, op twee verschillende media, met één kopie op een externe locatie en één immutable backup. In deze strategie staat de nul voor een foutloos herstelproces, waar vooraf waarborgen voor worden ingebouwd.

Waarom is deze upgrade noodzakelijk, ondanks eerdere investeringen in de 3-2-1-strategie? Hoewel de oude werkwijze effectief was in het beschermen van gebruikers, biedt het geen volledige bescherming meer tegen ransomware. De schadelijke software kan namelijk backups versleutelen of verwijderen.

